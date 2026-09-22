Укрзализныця планирует создать лоукост-перевозчика в ЕС
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«Укрзализныця» планирует создать международного лоукост-перевозчика, который будет соединять западные регионы Украины с крупными городами Центральной Европы.
Проект предусматривает использование поездов европейской ширины пути, чтобы обеспечить прямое сообщение со странами ЕС.
Проект представили на сайте саммита «Карпатская Восьмерка» — международной инициативы, объединяющей Украину и Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию, Венгрию и ЕС в целом для развития регионального сотрудничества.
Куда будут курсировать поезда
Маршруты планируют запустить из Ужгорода, Львова и Ковеля в Будапешт, Братиславу, Варшаву, Вену и Берлин.
К проекту хотят привлечь партнеров из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Его планируют развивать в пределах европейских транспортных коридоров TEN-T.
В настоящее время проект находится на этапе углубленной подготовки. Его запуск ориентировочно ожидается через четыре года.
Для реализации инициативы планируют привлечь $441 млн. акционерного капитала. Средства должны быть направлены, в частности, на закупку современного подвижного состава европейской ширины пути.
Ранее мы сообщали, что «Укрзализныця» вводит финансовые программы для студентов и выпускников, чтобы привлечь молодых специалистов на работу. Участники смогут получать ежемесячные стипендии во время учебы или разовые выплаты до 78 тысяч гривен после трудоустройства.