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Раскрыты дизайн и новые характеристики OnePlus 16 (фото)

Технологии&Авто
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OnePlus 16
OnePlus 16
Компания OnePlus начала принимать предварительные заказы на свой новый флагман OnePlus 16. Компания уже раскрыла внешний вид смартфона, показала три варианта цвета и назвала доступные конфигурации памяти. В топовой версии будет 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТВ хранилища.
В то же время, часть характеристик нового смартфона пока остается на уровне утечек и официально OnePlus их не подтверждала.

Каким будет OnePlus 16

По дизайну OnePlus 16 похож на предыдущую модель OnePlus 15, представленную в октябре 2025 года. На задней панели расположен квадратный блок камер в левом верхнем углу. В нем установлены три камеры и светодиодная вспышка.
Смартфон будет доступен в трех цветах:
  • «Звездное будущее»;
  • «Темный лес»;
  • «Шедевр Марса».
Светлая версия «Звездное будущее» получила заднюю панель из так называемого «шелкового стекла». По замыслу компании, такое покрытие должно быть менее подвержено появлению отпечатков пальцев.
Раскрыты дизайн и новые характеристики OnePlus 16 (фото)
Для покупателей в Китае предусмотрено четыре варианта памяти:
  • 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища;
  • 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ;
  • 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ;
  • 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ.
Таким образом, максимальная версия OnePlus 16 будет иметь 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутренней памяти.
Раскрыты дизайн и новые характеристики OnePlus 16 (фото)

Какие характеристики приписывают смартфону

Ранее источники сообщали, что OnePlus 16 может получить следующий флагманский процессор Qualcomm, который, по предварительным данным, могут назвать Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Ожидается, что его производят по 2-нм техпроцессу. Также смартфону приписывают оперативную память стандарта LPDDR6.
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Еще одним большим обновлением может стать аккумулятор. По утечкам, OnePlus 16 получит батарею на 9000 мА·ч. Для сравнения, у OnePlus 15 установлена ​​батарея емкостью 7300 мА·ч.
Основная камера, по предварительной информации, может получить сенсор на 200 Мп диагональю 1/1,4 дюйма.
Однако эти характеристики пока не подтверждены изготовителем, поэтому окончательные параметры OnePlus 16 могут отличаться.

Когда начнутся продажи OnePlus 16

OnePlus пока не назвала точную дату начала продаж нового флагмана. Также неизвестно, будет ли смартфон доступен вне Китая.
По предварительным данным, компания может прекратить новые запуски продуктов в Европе и Северной Америке. Отдельная утечка также указывает на возможное отсутствие OnePlus 16 на рынке Индии.
По материалам:
ITC.ua
Смартфоны
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