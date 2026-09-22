Раскрыты дизайн и новые характеристики OnePlus 16 (фото)

Компания OnePlus начала принимать предварительные заказы на свой новый флагман OnePlus 16. Компания уже раскрыла внешний вид смартфона, показала три варианта цвета и назвала доступные конфигурации памяти. В топовой версии будет 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТВ хранилища.
В то же время, часть характеристик нового смартфона пока остается на уровне утечек и официально OnePlus их не подтверждала.
Каким будет OnePlus 16
По дизайну OnePlus 16 похож на предыдущую модель OnePlus 15, представленную в октябре 2025 года. На задней панели расположен квадратный блок камер в левом верхнем углу. В нем установлены три камеры и светодиодная вспышка.
Светлая версия «Звездное будущее» получила заднюю панель из так называемого «шелкового стекла». По замыслу компании, такое покрытие должно быть менее подвержено появлению отпечатков пальцев.
Для покупателей в Китае предусмотрено четыре варианта памяти:
12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища;
12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ;
16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ;
16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ.
Таким образом, максимальная версия OnePlus 16 будет иметь 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутренней памяти.
Какие характеристики приписывают смартфону
Ранее источники сообщали, что OnePlus 16 может получить следующий флагманский процессор Qualcomm, который, по предварительным данным, могут назвать Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Ожидается, что его производят по 2-нм техпроцессу. Также смартфону приписывают оперативную память стандарта LPDDR6.