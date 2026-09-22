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Google оштрафовали на сотни миллионов евро из-за данных о геолокации

Технологии&Авто
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Google
Google
Компания Google оштрафована на €403 млн из-за нарушений при обработке данных о местонахождении пользователей. Решение приняла Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) после продолжавшегося более шести лет расследования.
Об этом сообщает RTE.

Что об этом известно

Ирландский орган по защите данных заявил, что в ходе расследования обнаружил нарушения в работе Google с данными о местонахождении пользователей.
По данным DPC, люди могли не знать, что информация об их местонахождении использовалась для воздействия на них посредством рекламы или определения их интересов. Поэтому пользователи могли потерять контроль над собственными персональными данными.
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«Хранение данных о местонахождении пользователей дольше, чем это необходимо, углубило эту потерю контроля», — отметил замглавы DPC Грэм Дойл.
В ведомстве подчеркнули, что данные о местонахождении могут быть полезны для работы онлайн-сервисов, но в то же время раскрывать значительный объем информации о человеке, в том числе частные сведения.

Расследование Google длилось более шести лет

DPC начала расследование в феврале 2020 года после жалоб нескольких европейских организаций по защите прав потребителей. Они касались обработки данных о местоположении Google в связи с определенными услугами и продуктами компании.
По результатам расследования, DPC наложила на Google штрафы на общую сумму €403 млн.
Кроме того, компанию обязали в течение шести месяцев привести обработку данных пользователей в соответствие с требованиями.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Google
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