Пользователи ChatGPT, Claude, Grok и Gemini подали иск против разработчиков Сегодня 23:02 — Технологии&Авто Истцы признают необходимость приостановки развития ИИ

Пользователи ChatGPT, Claude, Grok и Gemini подали коллективный иск против компаний, разрабатывающих эти модели искусственного интеллекта. Истцы утверждают, что договоренности между OpenAI, Anthropic, SpaceXAI и Google о замедлении развития ИИ нарушают антимонопольное законодательство.

Истцы считают, что соглашение уменьшает ценность подписок

Согласно материалам Associated Press, в иске отмечается, что соглашение между компаниями уменьшает ценность платных подписок для пользователей. Также говорится, что договоренности начали действовать с июля 2026 года, когда ведущие лаборатории подписали совместное заявление о том, что существует «сильное конкурентное давление, которое не позволяет в одностороннем порядке замедлить разработку».

Истцы признают необходимость приостановки развития ИИ из соображений безопасности, но считают предложение сотрудничества от основателя Anthropic Дарио Амодея «коротким путем», который «заменяет индивидуальную ответственность коллективными ограничениями».

Главный адвокат истцов заявил, что контроль за протоколами безопасности ИИ не может осуществляться в рамках частных соглашений между действующими в собственных интересах компаниями, ведь это может привести к потере контроля над ИИ.

Амодей признал возможные антимонопольные риски

Дарио Амодей в своем эссе признал риски антимонопольных нарушений и выразил надежду на исключение правительства.

Руководитель OpenAI Сэм Альтман отреагировал на этот призыв написав в соцсети X, что его компания поддерживает создание федеральной рамки для единых требований безопасности, но не считает необходимым ждать законодательных изменений или антимонопольных исключений, чтобы начать работу.

Трамп выступил против замедления развития ИИ

Президент США Дональд Трамп отверг идею замедления развития ИИ, назвав опасения по поводу захвата мира искусственным интеллектом «выдумкой». Инициативу по замедлению также критикуют правительство и государственные медиа Китая. Издание China Daily заявило, что призывы к сдерживанию ИИ являются ответом на растущую конкуренцию со стороны Пекина, поскольку в эссе Амодея прямо упоминалось стремление замедлить прогресс Китая и увеличить разрыв в пользу США.