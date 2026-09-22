Hyundai представил Tucson пятого поколения (фото)

Компания Hyundai провела мировую премьеру компактного кроссовера Tucson пятого поколения в Южной Корее.
Новинка получила более массивный кузов, более мощные силовые установки и новые электронные системы помощи водителю. Главной особенностью стала функция Memory Reverse Assist, которая может запомнить маршрут автомобиля при заезде на тесное парковочное место, а затем автоматически повторить его в обратном направлении.
Публичный дебют модели в Европе состоится в октябре на Парижском автосалоне, а в США новинку покажут в ноябре.
Tucson стал больше и получил новый салон
Пятое поколение Tucson выполнено в брутальном стиле Art of Steel, ранее продемонстрированном на концепте Crater. Кроссовер стал на 60 мм длиннее и на 40 мм шире предыдущей модели, а колесная база выросла до 2785 мм. Это позволило увеличить пространство для ног пассажиров второго ряда.
Салон также полностью переработали. Вместо встроенной панели появился большой экран мультимедийной системы Pleos и компактный цифровой щиток приборов. В то же время, Hyundai не стала полностью отказываться от физических элементов управления: на руле оставили кнопки, а на центральной консоли — привычные вращающиеся шайбы для климат-контроля.
Мощность гибридов выросла
Для корейского рынка Hyundai увеличила мощность силовых установок. Базовый 1,6-литровый бензиновый турбомотор в составе мягкого гибрида теперь развивает 190 л.с. При этом вместо 7-ступенчатой роботизированной коробки DCT он работает в паре с классическим 8-ступенчатым «автоматом».
Мощность полноценного самозарядного гибрида на основе того же 1,6-литрового двигателя выросла до 242 л.с. Детали насчет плагин-гибридной версии PHEV Hyundai обещает раскрыть позже.
Среди новых систем безопасности — функция, ограничивающая случайное нажатие не той педали на низких скоростях, а также камера кругового обзора с режимом Ground View, создающая эффект «вида сквозь землю».