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Hyundai покажет более 100 новых автомобилей

Технологии&Авто
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Hyundai готовит масштабное обновление модельного ряда: к 2030 году компания планирует представить более 100 новых или обновленных моделей, включая электромобили, гибриды и автомобили с удлиненным запасом хода.
Планы были озвучены во время 2026 года CEO Investor Day. В ближайшие восемь месяцев Hyundai представит семь новых автомобилей, а всего компания готовит более 18 моделей для новых сегментов и рынков. В Северной Америке запланировано 58 запусков, в Южной Корее 49, Европе 41, Индии 26 и Китае 22.
Hyundai покажет более 100 новых автомобилей
Среди будущих новинок будут Santa Fe с силовой установкой EREV и совершенно новый SUV B-сегмент. В Европе также появится еще одна модель B-сегмента, а в Индии готовится компактный электрический кроссовер A-сегмента. Santa Fe EREV дебютирует в первой половине 2027 года, а его суммарный запас хода превысит 966 км. Автомобиль будет производиться на предприятии Hyundai Motor Manufacturing Alabama.
Европейская линейка Hyundai к 2030 году станет полностью электрифицированной и пополнится пятью новыми кроссоверами и легкими коммерческими автомобилями. В них войдут два электрических B-SUV, большой электрический кроссовер D-сегмента и два электрических фургона. Hyundai рассчитывает увеличить продажи электромобилей в Европе со 116 тысяч в 2025 году до более чем 420 тысяч в 2030 году.
Hyundai покажет более 100 новых автомобилей
Отдельный план развития касается Китая, где Hyundai рассчитывает изменить ситуацию благодаря новым моделям. После Ioniq V в 2027 году появятся электромобили и модели с удлиненным запасом хода. Новый B-SUV будет полностью электрическим, а C-SUV будет предложен с электрической и EREV силовыми установками с общим запасом хода до 600 км. Позже к ним присоединятся три модели D-сегмента: седан, кроссовер и MPV, которые получат технологию автономного вождения 3 уровня.
По материалам:
MMR
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