Южная Корея запускает бесплатный ИИ для всех граждан: как будет работать программа Сегодня 03:28 — Технологии&Авто

Технологии ИИ

Южная Корея готовится сделать генеративный искусственный интеллект доступным для каждого гражданина бесплатно. Государство будет не только покрывать затраты на использование отечественных чат-ботов, но и интегрирует их с государственными цифровыми сервисами.

Инициатива получила название AI for All («ИИ для всех») и должна усилить технологический суверенитет страны и уменьшить зависимость от моделей, разработанных в США и Китае.

Как это будет работать

Как сообщает The Wall Street Journal, работу сервисов будут обеспечивать три технологических консорциума, в состав которых вошли две крупнейшие телекоммуникационные компании Южной Кореи и оператор Kakao. Каждый из них запустит отдельное приложение для доступа к собственному ИИ-сервису, а также интегрирует технологию в уже существующие цифровые платформы.

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Одной из ключевых особенностей программы станет подключение генеративного ИИ к государственным цифровым системам. Посредством технологии граждане смогут записываться на прием к врачу, искать жилье, получать консультации по налогообложению, а также находить учебные материалы для детей.

Для малого бизнеса ИИ будет помогать рассчитывать налоги и проверять право на участие в программах государственной поддержки. При этом пользователям обещают неограниченный доступ к государственным сервисам на базе ИИ без лимита токенов.

Государство также обеспечит проект необходимыми вычислительными ресурсами. Трем консорциумам планируют передать до 512 высокопроизводительных чипов Nvidia B200 и компенсировать часть операционных расходов.

Точную стоимость программы власти пока не раскрывают. В то же время в бюджете Южной Кореи на 2026 год предусмотрено около 10 триллионов вон, или $7,2 млрд, на расходы, связанные с искусственным интеллектом. Это втрое больше, чем годом ранее.

По оценкам сеульских чиновников, более 20 млн. жителей страны уже пользуются бесплатными версиями генеративного ИИ. Конкретных показателей охвата новая программа не устанавливает, но ее цель сделать технологию максимально доступной для граждан.

Бета-тестирование AI for All должно начаться в сентябре, а полноценный запуск запланирован до конца 2026 года.

Инициатива стала частью более масштабной государственной стратегии развития ИИ. Она предполагает инвестиции более $576 млрд в создание кластеров по производству полупроводников, физической инфраструктуры для ИИ и крупных центров обработки данных с участием Samsung Electronics и SK Hynix.

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