Украинский автопром в 2026 году: что производят вместо легковушек 31.08.2026, 00:43 — Технологии&Авто

В июле 2026 года в Украине впервые зарегистрировали 2662 новых транспортных средств, изготовленных или переоборудованных в Украине. Это на 10% больше, чем в июне, и на 0,8% больше, чем годом ранее. В то же время 83,4% этого объема пришлись на прицепы.

Важно, что категория Made in Ukraine охватывает не только полный цикл производства. К ней также относятся автомобили, собранные из машинокомплектов, автобусы на импортных шасси, фургоны со специальными надстройками и переоборудованный транспорт.

В июле украинские предприятия изготовили или переоборудовали 2220 прицепов, 210 грузовиков, 152 легковушки, 54 автобуса и 26 полуприцепов. Доля украинской продукции среди всех новых прицепов достигла 98,93%, то есть, местные производители фактически вытеснили импорт в этом сегменте.

Сильные позиции в Украине и в производстве автобусов. В июле 71,05% всех новых автобусов относились к категории украинского изготовления или переоборудования. Лидером стал ZAZ A08 I-VAN с 18 регистрациями, далее следовали BAZ A081, Ataman D093S2, A221 и Ataman D093S4. При этом большая часть таких машин создается на импортной агрегатной базе.

В грузовом сегменте доля украинского производства составила 16,48%. Местные компании часто устанавливают фургоны, цистерны, рефрижераторы и другие специальные надстройки на готовые шасси иностранных марок. В сегменте полуприцепов доля украинской продукции составила 19,12%, а больше регистраций получил Everlast.

Наименьшей остается доля легковушек. В июле их зарегистрировали всего 152, или 2,77% нового рынка. 80 из них пришлись на Skoda Karoq.

MMR По материалам:

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