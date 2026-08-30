Где в Украине больше покупают электромобили: регионы-лидеры и их бестселлеры

Третью позицию заняла Киевская область с 321 автомобилем, причем доля подержанных машин составила 82%.
В пятерку регионов-лидеров также вошли Днепропетровщина и Одесщина, где за июль украинцы приобрели 264 (84% подержанных) и 211 электрокаров (87% подержанных) соответственно.
Какие электрокары выбирают украинцы
Среди новых электрокаров в Киеве, Киевской и Одесской областях наиболее популярным стал BYD Sea Lion 06 EV.
На Львовщине лидером среди новых моделей оказался ZEEKR 001, а на Днепропетровщине — ZEEKR 7X.
Бестселлеры в сегменте ввозимых из-за границы подержанных электромобилей:
Tesla Model 3 — во Львовской, Днепропетровской и Одесской обл.;
Tesla Model Y — в Киеве и Киевской обл.
Ранее Finance.ua писал, что с начала года украинцы приобрели более 3,5 тыс. новых субкомпактных кроссоверов. Самым большим спросом пользовались модели с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями.