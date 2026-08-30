Где в Украине больше покупают электромобили: регионы-лидеры и их бестселлеры Сегодня 19:09 — Технологии&Авто

BYD Sea Lion 06 EV

В июле украинский автопарк пополнился более чем 3,9 тыс. электромобилей. Больше всего электрокаров зарегистрировали во Львовской области и Киеве.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Где в Украине чаще всего покупают электрокары

Лидером по количеству регистраций стала Львовская область — 698 электромобилей. В то же время 97% из них были использованы.

На втором месте оказался Киев, где зарегистрировали 352 электрокара, 66% из которых — с пробегом.

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Третью позицию заняла Киевская область с 321 автомобилем, причем доля подержанных машин составила 82%.

В пятерку регионов-лидеров также вошли Днепропетровщина и Одесщина, где за июль украинцы приобрели 264 (84% подержанных) и 211 электрокаров (87% подержанных) соответственно.

Какие электрокары выбирают украинцы

Среди новых электрокаров в Киеве, Киевской и Одесской областях наиболее популярным стал BYD Sea Lion 06 EV.

На Львовщине лидером среди новых моделей оказался ZEEKR 001, а на Днепропетровщине — ZEEKR 7X.

Бестселлеры в сегменте ввозимых из-за границы подержанных электромобилей:

Tesla Model 3 — во Львовской, Днепропетровской и Одесской обл.;

Tesla Model Y — в Киеве и Киевской обл.

Ранее Finance.ua писал , что с начала года украинцы приобрели более 3,5 тыс. новых субкомпактных кроссоверов. Самым большим спросом пользовались модели с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями.

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