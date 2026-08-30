Genesis представил новый премиальный кроссовер GV90 (фото) Сегодня 05:23 — Технологии&Авто

Автомобиль стал самой большой моделью марки в истории, Фото: Genesis

Компания Genesis официально представила серийный флагманский кроссовер GV90, прототип которого впервые был показан весной 2024 года под названием Genesis Neolun. В серийной модели многие решения концепта сохранили, а само имя Neolun теперь используется для топовой модификации GV90.

Об этом пишет «Корреспондент».

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Новый кроссовер заметно больше младшего GV80. Длина автомобиля составляет 5285 мм, ширина — 2030 мм, высота в зависимости от исполнения — от 1815 до 1825 мм, а колесная база достигает 3245 мм.

По сравнению с GV80 новинка стала длиннее на 345 мм, шире на 55 мм, выше примерно на 100−110 мм, а расстояние между осями увеличилось на 290 мм.

Genesis GV90

Серийный GV90 в значительной степени повторяет стиль концепта Neolun. Автомобиль получил пятидверный кузов с традиционной крышей, характерные линии на капоте, фирменную двухлинейную светотехнику и большую решетку в нижней части переднего бампера.

Внешний облик также дополняют массивные хромированные элементы по периметру кузова, большая окантовка бокового остекления, обычные наружные зеркала и выдвижные дверные ручки.

Genesis GV90

На корме установлены задние фонари в виде двух параллельных световых полос и большие световозвращатели в нижней части бампера.

Базовый Genesis GV90 получил 22-дюймовые колесные диски, в то время как для GV90 Neolun предусмотрены 24-дюймовые колеса оригинального дизайна.

Genesis GV90

Одной из главных особенностей GV90 Neolun стала распашная боковая дверь. По сравнению с концептом конструкцию усилили: в дверях и кузове использованы более прочные стальные элементы, а толщину каркаса безопасности увеличили в 1,5 раза.

Задняя дверь получила специальные шарниры — сначала они немного отодвигаются наружу, а затем открываются, что позволяет использовать их независимо от передних.

Genesis GV90

В четырехместном GV90 Neolun передние кресла могут во время стоянки поворачиваться на 180 градусов. Это позволяет развернуть их лицом к пассажирам второго ряда и превратить салон в своеобразную лаунж-зону.

Перед водителем установлен трехспицевой руль с физическими кнопками и усеченным нижним ободом.

Салон Genesis GV90

Передняя панель получила большой OLED-дисплей диагональю 23,6 дюйма. Он отображает информацию цифровой панели приборов, навигацию и мультимедийные функции. Во время стоянки экран можно приподнять на 90 мм, после чего его диагональ увеличивается до 24,6 дюйма.

Отдельной традиционной приборной панели у GV90 нет. Автомобиль получил 25-дюймовый проекционный дисплей, на который выводятся скорость, навигационные подсказки и другая необходимая информация.

Салон Genesis GV90

Для пассажиров второго ряда есть свой экран в подлокотнике, с помощью которого можно управлять отдельными функциями кроссовера и получать доступ к голосовому помощнику с искусственным интеллектом. Сидения оснащены функцией массажа, а за качество звука отвечает аудиосистема Bang & Olufsen с 25 динамиками.

Genesis GV90 построен на электрической платформе eMP и во всех модификациях, включая лимитированную серию First Edition, использует одинаковую силовую установку. На передней оси установлен электромотор мощностью 326 л. с. и 350 Нм, на задней — агрегат на 340 л.с. и 450 Нм.

Салон Genesis GV90

Суммарная мощность двух электромоторов достигает 666 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 800 Нм. Кроссовер стал первой моделью Genesis с системой Dual E-LSD, которая должна быстро распределять тягу между колесами в зависимости от условий движения.

Электромоторы питаются от тяговой батареи емкостью 123,5 кВт·ч. По внутренним оценкам Hyundai Motor Group, семиместный GV90 способен проехать на одном заряде около 500 км. При использовании быстрой зарядной станции батарею можно пополнить с 10 до 80% примерно за 22 минуты.

Для авто также предусмотрена многокамерная пневматическая подвеска, обеспечивающая высокий уровень плавности хода и возможность менять характеристики шасси в зависимости от дорожных условий.

Цены Genesis GV90 и топовой версии GV90 Neolun компания объявит позже. Также отдельно будут раскрыты детали относительно сроков выхода модели на разные рынки.

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