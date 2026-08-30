Европейский рынок смартфонов испытал самые низкие поставки за последние 3 года 30.08.2026, 01:17 — Технологии&Авто

Европейский рынок смартфонов испытал самые низкие поставки за последние 3 года, Фото: magnific

Во втором квартале 2026 года поставки смартфонов в Европу сократились до самого низкого уровня с 2023 года. В период с апреля по июнь было отгружено около 35 миллионов устройств, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Counterpoint Research.

Основные причины

Аналитики объясняют падение ряда факторов, среди которых инфляция, конфликт в Иране и рост цен на комплектующие. Эти факторы оказали существенное влияние на спрос и привели к снижению объемов продаж в регионе.

По оценкам Counterpoint, наибольшую долю рынка во втором квартале получили Apple и Samsung — по 34% каждая. Xiaomi заняла третье место с показателем в 15%, тогда как Oppo, включая бренды OnePlus и Realme, получила 4%. Honor заняла 3% рынка.

Результаты поставок смартфонов в Европе по производителям: 2-й квартал 2025 года против того же периода 2026 года, Данные: Counterpoint

Отмечается, что в западноевропейских странах ситуация была несколько лучше благодаря значительному росту продаж Apple и небольшим приростам Samsung.

В то же время в восточной части континента наблюдалось падение в сегменте бюджетных моделей, что больше всего повлияло на общие результаты.

Counterpoint прогнозирует дальнейшее сокращение поставок в ближайшие кварталы. Аналитики отмечают, что уровень запасов у дистрибьюторов снижается, а бюджетный сегмент будет оставаться наиболее уязвимым. Это может привести к еще большему уменьшению продаж во второй половине года.

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