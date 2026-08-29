Названы лучшие авто для начинающих водителей Сегодня 22:06 — Технологии&Авто

Какое авто выбрать юному водителю, Фото: magnific

Выбор первого авто для юного водителя — задача критически важная, поскольку нехватка опыта за рулем повышает риск возникновения аварийных ситуаций. Чтобы помочь родителям и молодым людям сделать осознанный и безопасный выбор, Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) объединил усилия с организацией Consumer Reports.

Организации подготовили комплексные рекомендации по покупке транспортных средств, которые сочетают высокие показатели надежности и приемлемую стоимость.

Предлагаемые модели поделены на несколько категорий, что позволяет найти оптимальный вариант под любой бюджет — от недорогих машин с пробегом до современных авто из салона.

Важные критерии безопасности и проверка перед покупкой

Специалисты отмечают, что все рекомендуемые модели имеют снаряженную массу более 1247 кг, что обеспечивает необходимую стойкость при столкновении. Автомобили прошли успешные краш-тесты, а также показали высокие результаты во время испытаний тормозной системы и экстренного маневрирования.

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Перед приобретением любого подержанного автомобиля потенциальным владельцам настоятельно рекомендуют проверить его идентификационный номер (VIN) или номерной знак на наличие официальных отзывов производителя.

Также следует обращать внимание на сертификационную этикетку на водительской двери, ведь некоторые обновления безопасности внедрялись непосредственно посреди модельного года.

Надежные бюджетные машины с пробегом

Этот список включает в себя проверенные временем транспортные средства, которые имеют соответствующие баллы за управление и защиту пассажиров, однако продаются по еще более демократичным ценам — от $4 600 (примерно 191 000 грн).

Малогабаритные и средние автомобили:

Mini Countryman (2012−2024)

Nissan Sentra (2015−2025)

Chevrolet Sonic, Kia Soul (2015−2025)

Chevrolet Malibu (2014−2025)

Hyundai Elantra (2017−2025)

Volvo S60 (2012−2025)

Mazda 3 (2014−2018)

Hyundai Sonata (2016−2025)

Subaru Impreza, Honda Civic (2014−2025)

Honda Accord (2013−2025)

Audi A3, Alfa Romeo Giulia

Внедорожники и кроссоверы:

Volvo S80 (2012−2015), $5 600 (примерно 232 000 грн);

Chevrolet Equinox, Fiat 500X, $5700 (236 000 грн);

Nissan Rogue (2014−2020), $5 900 (245 000 грн);

Volvo XC90 (2013−2024), $6 000 (249 000 грн);

GMC Terrain, Volvo XC60, $6400 (266 000 грн);

Hyundai Tucson (2016−2021), $7 100 (295 000 грн);

Jeep Compass (2017−2022), $7 600 (315 000 грн);

Kia Sportage, BMW X1, $8 600 (357 000 грн);

Audi Q5 (2015−2025), $9 800 (407 000 грн).

Рекомендуемые новые автомобили

Для ищущих новый автомобиль из салона эксперты отобрали модели, завоевавшие престижные награды IIHS Top Safety Pick или Top Safety Pick+. Начальная цена этих транспортных средств не превышает $45 000 (около 1 868 000 грн).

Среди новых легковушек лучшими признаны Mazda 3, Toyota Prius, Hyundai Sonata и Toyota Camry.

В сегменте новых внедорожников и кроссоверов лидируют Hyundai Kona, Hyundai Tucson, Mazda CX-30, Mazda CX-50, Ford Explorer, Honda Passport, Hyundai Palisade, Kia Sorento, Subaru Ascent, а также Volkswagen Atlas.

Обозреватель По материалам:

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