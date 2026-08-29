Как продлить жизнь смартфона Сегодня 05:10 — Технологии&Авто

Перезагрузка смартфона

Регулярная перезагрузка смартфона может помочь поддерживать стабильную работу устройства, избегать зависания и замедления системы. Кроме того, такая простая процедура может оказывать положительное влияние и на цифровую безопасность гаджета.

Об этом сообщает RMF FM, пишет Oboz

Специалисты отмечают, что оптимальная частота перезагрузки зависит от модели и состояния смартфона, однако регулярно перезапускать устройство рекомендуют всем пользователям.

Как часто следует перезагружать смартфон

Компания Samsung рекомендует владельцам смартфонов Galaxy перезагружать устройство каждый день. По словам производителя, это поможет избежать замедления системы и проблем в работе приложений.

В то же время современным флагманским смартфонам, в частности новым моделям iPhone и Android-устройств, обычно достаточно одной перезагрузки в неделю. Такие гаджеты могут эффективно управлять оперативной памятью и фоновыми процессами.

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Ежедневная перезагрузка может быть особенно полезна для более старых смартфонов, а также для тех, кто редко устанавливает обновления или одновременно пользуется большим количеством приложений.

Некоторые современные модели также имеют функцию автоматической ночной перезагрузки. В этом случае смартфон самостоятельно перезапускается в период, когда им никто не пользуется.

Зачем перезагружать телефон

При перезапуске очищается оперативная память, завершаются зависшие процессы и заново запускаются системные службы. Это может помочь избавиться от временных ошибок, проблем с сообщениями, нестабильной работы приложений и перегрева устройства.

Также перезагрузка может потребоваться после установки обновлений, чтобы все изменения в системе начали работать правильно.

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Кроме того, регулярный перезапуск считается одним из базовых способов повысить цифровую безопасность смартфона. Вредоносные программы, которые непрерывно собирают данные, например отслеживают местонахождение или перехватывают введенный текст, должны оставаться активными в памяти устройства. Перезагрузка может завершить работу таких скрытых процессов.

При этом обычный перезапуск не удаляет фотографии, приложения или другие личные данные. Он только завершает активные процессы и запускает операционную систему снова.

Обозреватель По материалам:

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