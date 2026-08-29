5 полезных функций безопасности Android, о которых знают не все: как их включить Сегодня 03:21 — Технологии&Авто

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Android имеет множество инструментов безопасности, незаметно работающих в фоновом режиме. Проблема в том, что не все эти функции включены по умолчанию, а некоторые требуют дополнительной настройки для работы.

Об этом пишет Android Authority.

Safety Check

Safety Check — полезная функция, которая помогает известить ваших близких о вашей безопасности, а в экстренной ситуации может даже выполнить определенные действия от вашего имени.

Она работает так: после завершения установленного промежутка времени приложение заставляет вас подтвердить, что с вами все хорошо. Если вы не сделаете этого, ваши экстренные контакты получат уведомления с информацией о последнем известном местоположении.

Среди ситуаций, в которых эта функция действительно может оказаться полезной, — самостоятельная поездка поздно вечером или путешествие в незнакомое место.

Safety Check

Чтобы настроить эту функцию, необходимо:

загрузить приложение Personal Safety из Play Store;

открыть приложение, перейти на вкладку Features внизу экрана и нажать кнопку Set up в блоке Safety Check;

после завершения настройки вы сможете запускать Safety Check, выбирая вид активности, ее продолжительность и людей, которых нужно информировать. Если ваша активность затянется, вы всегда можете добавить время уже запущенной проверки.

Safety Check может помочь снизить стресс и тревогу во время ожидания, если все заранее знают продолжительность активности. Когда до завершения таймера остается одна минута, приложение попросит вас подтвердить, что с вами все хорошо.

Параметры экстренного оповещения также можно настроить так, чтобы ваши экстренные контакты получали сообщения, когда заряд аккумулятора падает ниже 15%.

Emergency SOS

Если вы оказались в затруднительной ситуации и вам нужно незаметно отправить экстренное уведомление, Emergency SOS может спасти жизнь.

Эта функция существует на Android-смартфонах уже более десяти лет в разных формах, но теперь она является частью приложения Personal Safety на Android 13 и более новых версиях.

Чтобы включить ее, откройте приложение Safety и нажмите Set up в блоке Emergency SOS. Просто следуйте инструкциям и настройте информацию, которой вы хотите делиться.

Emergency SOS

Кроме уведомления об экстренных контактах и ​​местных службах при быстром нажатии кнопки питания пять или более раз можно настроить функцию на автоматическую запись видеоклипа. Этот клип резервно копируется в облако и отправляется экстренным контактам.

Heads Up

Если у вас плохая привычка листать социальные сети или погружаться в какие-то случайные вещи на телефоне во время ходьбы по улице, Heads Up будет напоминать вам остановиться и обратить внимание на происходящее вокруг.

Конечно, это не решение проблемы необходимости внимательно следить за дорогой во время ходьбы — делать это нужно всегда, но функция прекрасно напоминает о необходимости сформировать такую ​​привычку.

Heads Up

Чтобы использовать Heads Up, откройте приложение Settings, перейдите в Digital Wellbeing и прокрутите вниз, пока не найдете Heads Up.

При настройке Physical activity и Notifications будут включены по умолчанию, но также следует активировать Location для определения активности под открытым небом.

Если требуется более сильные оповещения, можно включить звуковой сигнал и вибрацию для Heads Up.

Просто нажмите и удерживайте приложение Digital Wellbeing > App info > Notifications > Heads Up. Здесь можно включить дополнительные уведомления и даже позволить им обходить режим «Не беспокоить».

Heads Up

Обнаружение автомобильной аварии

Car Crash Detection — эксклюзивная функция Pixel, которая теперь доступна на Pixel 4a и более новых моделях. Для нее ничего не нужно настраивать, кроме включения переключателя. Эту функцию также можно найти в приложении Safety.

Обнаружение автомобильной аварии

Приложение позволяет попробовать демонстрацию того, чего ожидать при активации функции.

Подобно Safety Check, вам фактически нужно подтвердить, что с вами все хорошо, когда срабатывает сигнал тревоги, но здесь это также можно сделать с помощью голосовой команды.

Напоминание о времени использования экрана

Физическая безопасность важна, но Android также предлагает эффективные инструменты для поддержания психологического благополучия и здорового использования смартфона.

Среди набора возможностей приложения Digital Wellbeing упоминание о времени использования экрана является лучшим ненавязчивым способом напомнить себе отложить телефон и перерыв.

Напоминание о времени использования экрана

Чтобы включить эту функцию, просто откройте приложение Digital Wellbeing и выберите последний пункт в меню Ways to disconnect. На следующей странице включите переключатель Use reminders.

По умолчанию это касается всех нынешних и будущих приложений на вашем телефоне, но вы можете снять отметку с тех, которые хотите исключить.

Теперь, если вы используете приложение примерно 15−20 минут подряд, в верхней части экрана будут появляться небольшие всплывающие напоминания, которые исчезают.

По желанию можно использовать более строгие методы, чтобы создать дополнительные препятствия для непреднамеренного использования приложений.

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