Почему автомобиль плохо тормозит: основные причины 29.08.2026, 01:09 — Технологии&Авто

Водитель за рулем авто, Фото: magnific

От исправности тормозной системы зависит безопасность автомобиля. Если педаль стала мягкой, а тормозной путь увеличился, следует проверить авто. Одной из причин может быть воздух в системе — тогда педаль иногда срабатывает только после нескольких нажатий. Проблему устраняют прокачкой системы и заменой негерметичных деталей.

Об этом пишет «Украина за рулем».

Из-за чего тормоза могут работать хуже

Плохое торможение также возможно из-за старой или некачественной тормозной жидкости, поврежденных шлангов, неисправного вакуумного усилителя, изношенных или некачественных колодок.

Неравномерно изношенные или деформированные диски тоже могут увеличивать тормозной путь и вызвать рывки во время остановки.

На эффективность торможения влияет и состояние суппортов. Если заклинили поршень, колодки или направляющие, одно из колес может тормозить неправильно. Неисправность ABS также опасна, особенно во время экстренного торможения.

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Важно проверять не только тормоза. Изношенные шины, неправильное давление, неисправная подвеска и скользкое дорожное покрытие могут существенно увеличить тормозной путь. Особенно опасны мокрая, заснеженная или обледенелая дорога.

На остановку автомобиля также влияют его погрузка и распределение веса. Перегрузка или неправильный тюнинг могут нарушить тормозной баланс.

Если автомобиль оборудован ABS, во время экстренного торможения нужно сильно нажать на педаль и не отпускать ее даже если система начала работать.

На авто без ABS водителю важно не допускать длительной блокировки колес, поскольку это ухудшает эффективность торможения.

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