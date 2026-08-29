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Почему автомобиль плохо тормозит: основные причины

Технологии&Авто
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Водитель за рулем авто
Водитель за рулем авто, Фото: magnific
От исправности тормозной системы зависит безопасность автомобиля. Если педаль стала мягкой, а тормозной путь увеличился, следует проверить авто. Одной из причин может быть воздух в системе — тогда педаль иногда срабатывает только после нескольких нажатий. Проблему устраняют прокачкой системы и заменой негерметичных деталей.
Об этом пишет «Украина за рулем».

Из-за чего тормоза могут работать хуже

Плохое торможение также возможно из-за старой или некачественной тормозной жидкости, поврежденных шлангов, неисправного вакуумного усилителя, изношенных или некачественных колодок.
Неравномерно изношенные или деформированные диски тоже могут увеличивать тормозной путь и вызвать рывки во время остановки.
На эффективность торможения влияет и состояние суппортов. Если заклинили поршень, колодки или направляющие, одно из колес может тормозить неправильно. Неисправность ABS также опасна, особенно во время экстренного торможения.
Важно проверять не только тормоза. Изношенные шины, неправильное давление, неисправная подвеска и скользкое дорожное покрытие могут существенно увеличить тормозной путь. Особенно опасны мокрая, заснеженная или обледенелая дорога.
На остановку автомобиля также влияют его погрузка и распределение веса. Перегрузка или неправильный тюнинг могут нарушить тормозной баланс.
Если автомобиль оборудован ABS, во время экстренного торможения нужно сильно нажать на педаль и не отпускать ее даже если система начала работать.
На авто без ABS водителю важно не допускать длительной блокировки колес, поскольку это ухудшает эффективность торможения.
По материалам:
Novyny.live
Авто
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