MG представила недорогой семиместный электрокроссовер (фото) Сегодня 06:30 — Технологии&Авто

Электромобиль MG Hector Tomahawk EV

В Индии представили новый электрический кроссовер MG Hector Tomahawk EV. Семиместная модель получила запас хода до 517 км, а ее продажи на местном рынке стартуют в сентябре.

Что известно о MG Hector Tomahawk EV

Новый MG Hector Tomahawk был презентован в Индии, где с сентября начнутся его продажи. Модель не является полностью новой разработкой — фактически это экспортная версия китайского Wuling Starlight 560. Оба бренда связаны с китайским SAIC, являющимся совладельцем Wuling и владельцем MG.

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Длина электромобиля — 4,75 м, он практически полностью повторяет своего китайского собрата. Кроссовер получил сдержанный граненый дизайн с большими фарами и несколько расширенными крыльями.

В салоне установлены двухспицевой руль, цифровая приборная панель и 15,6-дюймовый сенсорный экран. Покупателям предложат пяти- и семиместные версии. Объем багажника составляет 192 л при использовании трех рядов сидений и 528−610 л — если оставить два ряда.

Более дорогие комплектации получат климат-контроль, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы безопасности, вентиляцию передних сидений и электропривод водительского кресла с памятью настроек.

Первым на рынок выйдет электромобиль с 204-сильным двигателем. Позже к нему присоединится 198-сильный гибрид-плагин. Разгон до 100 км/ч занимает 8,2 с.

Электромобиль оснащен батареей емкостью 69,2 кВт∙ч, обеспечивающей запас хода до 517 км. Зарядить аккумулятор до 80% с помощью 90-киловаттной быстрой зарядки можно за 35 минут. Также предусмотрен режим повербанка для питания электроприборов. Плагин-гибрид сможет преодолевать до 115 км исключительно на электротяге.

Батарею можно взять в лизинг — тогда цена MG Hector Tomahawk EV стартует от 1,39 млн рупий ($14 500). При покупке батареи стоимость автомобиля будет составлять от 1,94 млн рупий ($20 000).

Фокус По материалам:

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