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Новые требования к автомобилям в ЕС: что изменится в ноябре

Технологии&Авто
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Автомобили
Автомобили
Европейский Союз готовится к внедрению нового экологического стандарта для автомобилей. Euro 7 изменит правила для новых автомобилей, уделив больше внимания не только традиционным выбросам, но и электромобилям, состоянию их батарей, запасу хода зимой и даже частицам, которые образуются из-за износа тормозов и шин.
В то же время, владельцам уже зарегистрированных автомобилей волноваться не стоит: новые требования не означают запрета на использование подержанных машин. Со ссылкой на Visit Ukraine рассказываем, что предусматривает Euro 7 и когда новые правила начнут действовать.

Что такое Euro 7 и кто касается новых требований

Euro 7 — это обновленный экологический стандарт Европейского Союза для новых автомобилей. В первую очередь, он касается автопроизводителей и машин, которые будут выходить на рынок после введения новых правил.
Стандарт включает несколько направлений. Среди главных новшеств — экологический паспорт для автомобиля, требования к сохранению емкости батарей электрокаров, тестирование запаса хода при низких температурах и контроль частиц от износа тормозов и шин.
Внедрение Euro 7 будет происходить постепенно. С 29 ноября 2026 г. новые правила начнут действовать для новых моделей автомобилей. В конце ноября 2027 года требования распространятся на все новые автомобили, которые будут впервые регистрироваться в ЕС.

Каждое новое авто получит экопаспорт

Одним из новшеств Euro 7 станет экологичный паспорт для каждого нового автомобиля.
В документе будут отмечены основные экологические характеристики машины: уровень выбросов, расход топлива или электроэнергии, а также запас хода.
Получить доступ к этой информации можно будет с помощью QR-кода. Это должно упростить проверку данных как потенциальных покупателей, так и контролирующих органов.
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Отдельные требования Euro 7 относятся к электромобилям. Производители должны будут гарантировать, что аккумулятор сохраняет определенный уровень емкости в течение определенного времени и при соответствующем пробеге.
В частности, батарея должна хранить:
  • не менее 80% емкости после пяти лет эксплуатации или 100 тыс. км пробега;
  • не менее 72% емкости после восьми лет или 160 тыс. км пробега.
Кроме того, электромобили будут проходить обязательное тестирование при температуре -7°C. Это должно дать покупателям больше информации о реальном запасе хода автомобиля в холодное время года.
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Еще одно важное изменение — Euro 7 будет впервые регулировать частицы, которые образуются не в результате работы двигателя. Речь идет о выбросах от износа тормозов и шин. Ранее такие частицы не регулировались отдельными нормами ЕС, хотя они также оказывают влияние на качество воздуха.
Новые требования будут распространяться на все типы автомобилей, в том числе электромобили.

Нужно ли что-то делать владельцам подержанных авто

Для владельцев автомобилей, уже находящихся в эксплуатации, Euro 7 не вводит новых требований.
Стандарт не означает появления отдельных «зон Euro 7» или новых запретов на въезд подержанных автомобилей в города. Покупка б/у также не подпадает под новые правила.
Фактически Euro 7 направлен на производителей и требования новых автомобилей, которые будут выходить на рынок Европейского Союза после вступления стандарта в силу.
По материалам:
visitukraine.today
АвтоЕС
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