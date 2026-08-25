ТОП-10 самых популярных авто на крупнейшем рынке Европы Сегодня 19:03 — Технологии&Авто

Автомобиль, Фото: freepik

За первые семь месяцев (январь-июль) 2026 года на рынке Германии было реализовано 1 747 512 новых автомобилей, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие данные приводит Focus2Move

У ведущих брендов наблюдается значительная разница в динамике продаж: часть моделей Volkswagen демонстрирует резкое падение (T-Roc, Tiguan, Passat), тогда как новые электрические автомобили, такие как Volkswagen ID.3, наоборот, показывают существенный рост.

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Главная особенность рейтинга — резкий рост продаж нескольких моделей, не входящих в ТОП-10. Речь идет, в первую очередь, о Tesla Model Y, продемонстрировавшей рост на 188,1%. Также можно видеть удивительный скачок продаж Mercedes CLA (153,5%), Skoda Elroq (101,1%) и BMW X3 (99,1%).

Если говорить именно о десятке лидеров, то здесь уверенно доминирует Volkswagen — представители бренда заняли первые три места. Лидером довольно ожидаемо оказался Volkswagen Golf, ставший за долгие десятилетия настоящим народным автомобилем.

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