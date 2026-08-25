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ТОП-10 самых популярных авто на крупнейшем рынке Европы

Технологии&Авто
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Автомобиль
Автомобиль, Фото: freepik
За первые семь месяцев (январь-июль) 2026 года на рынке Германии было реализовано 1 747 512 новых автомобилей, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Такие данные приводит Focus2Move.
У ведущих брендов наблюдается значительная разница в динамике продаж: часть моделей Volkswagen демонстрирует резкое падение (T-Roc, Tiguan, Passat), тогда как новые электрические автомобили, такие как Volkswagen ID.3, наоборот, показывают существенный рост.
<i>Создано с помощью ИИ</i>
Создано с помощью ИИ
Главная особенность рейтинга — резкий рост продаж нескольких моделей, не входящих в ТОП-10. Речь идет, в первую очередь, о Tesla Model Y, продемонстрировавшей рост на 188,1%. Также можно видеть удивительный скачок продаж Mercedes CLA (153,5%), Skoda Elroq (101,1%) и BMW X3 (99,1%).
Если говорить именно о десятке лидеров, то здесь уверенно доминирует Volkswagen — представители бренда заняли первые три места. Лидером довольно ожидаемо оказался Volkswagen Golf, ставший за долгие десятилетия настоящим народным автомобилем.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
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