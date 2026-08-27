Когда кондиционер в автомобиле нужно заправить Сегодня 19:33 — Технологии&Авто

Когда кондиционер в автомобиле нужно заправить

Кондиционер в автомобиле не может работать на полную мощность вечно, если не пополнять хладагент. В Carwow рассказали, как часто следует пополнять хладагент в кондиционере и на какие признаки следует обратить внимание.

Отмечается, что одним из признаков того, что пора пополнять хладагент в кондиционере, является теплый воздух, выходящий из вентиляционных отверстий в салоне.

В издании напомнили, что хладагент — это специальная химическая жидкость или газ, циркулирующий в системе кондиционирования автомобиля, поглощая тепло и создавая прохладный воздух. При заправке кондиционера старый хладагент удаляется из системы автомобиля и заменяется необходимым количеством нового хладагента, чтобы кондиционер снова мог охлаждать воздух.

Профессиональное обслуживание системы кондиционирования обычно включает в себя:

удаление остатков хладагента из системы;

удаление воздуха и влаги из системы;

проверку системы на наличие утечек;

заправку необходимым хладагентом;

добавление смазки там, где это необходимо;

проверку исправности работы системы.

В издании отметили, что некоторые автосервисы также используют УФ-краситель, чтобы обнаружить утечки, которые могут проявиться позже.

Также в издании обратили внимание на то, что в современных автомобилях могут использоваться разные типы хладагента. Именно поэтому важно, чтобы кондиционер конкретного автомобиля добавляли правильный тип хладагента.

Как часто следует заправлять кондиционер

В издании подчеркнули, что многие производители рекомендуют заправлять систему кондиционирования воздуха в автомобиле примерно раз в два года. Однако некоторые системы могут эффективно работать дольше, тогда как другим может потребоваться обслуживание раньше.

Основные признаки того, что пора пополнить хладагент:

теплый воздух;

слабое охлаждение;

слабый поток воздуха;

холодный воздух появляется и исчезает;

прошло много времени с момента последней дозаправки;

неприятные запахи из вентиляционных отверстий.

Если уровень хладагента в автомобиле постепенно снижается, кондиционер будет менее эффективно охлаждать салон. Это также может означать, что системе придется работать более интенсивно, чтобы обеспечить желаемый эффект охлаждения, что создаст дополнительную нагрузку на двигатель и может привести к увеличению расхода топлива.

Как использование кондиционера влияет на расход топлива автомобиля

Ранее на AutoŚwiat.pl сообщалось, что использование кондиционера в автомобиле действительно увеличивает расход топлива. Согласно данным тестов Немецкого автомобильного клуба ADAC, в среднем расходы растут на 10−15%.

Воздействие кондиционера зависит от условий движения. В городе расход топлива увеличивается примерно на 20% (около 1 л на 100 км), на загородной дороге — всего на 6% (примерно 0,3 л на 100 км). Больше всего топлива система потребляет на холостом ходу — рост расхода топлива может составить почти 70%.

УНІАН По материалам:

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