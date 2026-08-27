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Когда кондиционер в автомобиле нужно заправить

Технологии&Авто
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Когда кондиционер в автомобиле нужно заправить
Когда кондиционер в автомобиле нужно заправить
Кондиционер в автомобиле не может работать на полную мощность вечно, если не пополнять хладагент. В Carwow рассказали, как часто следует пополнять хладагент в кондиционере и на какие признаки следует обратить внимание.
Отмечается, что одним из признаков того, что пора пополнять хладагент в кондиционере, является теплый воздух, выходящий из вентиляционных отверстий в салоне.
В издании напомнили, что хладагент — это специальная химическая жидкость или газ, циркулирующий в системе кондиционирования автомобиля, поглощая тепло и создавая прохладный воздух. При заправке кондиционера старый хладагент удаляется из системы автомобиля и заменяется необходимым количеством нового хладагента, чтобы кондиционер снова мог охлаждать воздух.
Профессиональное обслуживание системы кондиционирования обычно включает в себя:
  • удаление остатков хладагента из системы;
  • удаление воздуха и влаги из системы;
  • проверку системы на наличие утечек;
  • заправку необходимым хладагентом;
  • добавление смазки там, где это необходимо;
  • проверку исправности работы системы.
В издании отметили, что некоторые автосервисы также используют УФ-краситель, чтобы обнаружить утечки, которые могут проявиться позже.
Также в издании обратили внимание на то, что в современных автомобилях могут использоваться разные типы хладагента. Именно поэтому важно, чтобы кондиционер конкретного автомобиля добавляли правильный тип хладагента.

Как часто следует заправлять кондиционер

В издании подчеркнули, что многие производители рекомендуют заправлять систему кондиционирования воздуха в автомобиле примерно раз в два года. Однако некоторые системы могут эффективно работать дольше, тогда как другим может потребоваться обслуживание раньше.
Основные признаки того, что пора пополнить хладагент:
  • теплый воздух;
  • слабое охлаждение;
  • слабый поток воздуха;
  • холодный воздух появляется и исчезает;
  • прошло много времени с момента последней дозаправки;
  • неприятные запахи из вентиляционных отверстий.
Если уровень хладагента в автомобиле постепенно снижается, кондиционер будет менее эффективно охлаждать салон. Это также может означать, что системе придется работать более интенсивно, чтобы обеспечить желаемый эффект охлаждения, что создаст дополнительную нагрузку на двигатель и может привести к увеличению расхода топлива.

Как использование кондиционера влияет на расход топлива автомобиля

Ранее на AutoŚwiat.pl сообщалось, что использование кондиционера в автомобиле действительно увеличивает расход топлива. Согласно данным тестов Немецкого автомобильного клуба ADAC, в среднем расходы растут на 10−15%.
Воздействие кондиционера зависит от условий движения. В городе расход топлива увеличивается примерно на 20% (около 1 л на 100 км), на загородной дороге — всего на 6% (примерно 0,3 л на 100 км). Больше всего топлива система потребляет на холостом ходу — рост расхода топлива может составить почти 70%.
По материалам:
УНІАН
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