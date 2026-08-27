Автомобили Volvo научились видеть опасность раньше водителя и предупреждать другие авто Сегодня 04:38 — Технологии&Авто

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Электромобили Volvo получили технологию, которая может предупредить водителя об опасности на дороге еще до того, как он ее заметит. Более того, автомобиль способен передать информацию о препятствии другим машинам поблизости.

Усовершенствованную систему предупреждения об объектах на дороге уже начали внедрять в новые модели Volvo. В частности, ее получили электромобили ES90, EX60 и EX90 после последнего обновления программного обеспечения.

Об этом руководитель Центра безопасности Volvo Cars Аса Гаглунд рассказала британскому изданию Autocar.

Volvo передает предупреждение другим автомобилям

Автомобиль с помощью камер и сенсоров обнаруживает пешеходов, велосипедистов и крупных животных, в том числе находящихся на дороге овец и оленей. Если система фиксирует потенциальную опасность, водитель получает уведомление.

Ранее автомобили Volvo также научились предупреждать о гололеде, дорожных работах и ​​ДТП впереди.

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Теперь информация об обнаруженных помехах может передаваться в облачное хранилище, созданное в рамках европейской программы DFRS (Данные для безопасности дорожного движения). Благодаря этому предупреждение смогут получать водители других автомобилей, не только Volvo, если их машины подключены к хранилищу и находятся неподалеку.

По словам Асы Гаглунд, система сообщает лишь о тех объектах, которые действительно могут представлять опасность. Это должно помочь избежать излишка уведомлений и не перегружать водителя лишней информацией.

Фокус По материалам:

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