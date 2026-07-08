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Volvo позволит Gemini «видеть» дорогу через камеру авто

Технологии&Авто
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Компания планирует сделать функции доступными до конца года
Компания планирует сделать функции доступными до конца года
Volvo вместе с Google работает над новой функцией для электрического EX60, которая позволит искусственному интеллекту Gemini анализировать изображения с передней камеры автомобиля. Это должно сделать голосового помощника гораздо более полезным во время поездок.
Об этом пишет motor.es.

Как будет работать функция

Функция будет работать только после разрешения водителя. Достаточно задать Gemini вопрос о том, что находится перед автомобилем, после чего система временно активирует камеру, проанализирует дорожную ситуацию и даст ответ. После этого передача изображения сразу прекращается.
В Google объясняют, что принцип работы похож на режим Gemini Live в смартфонах, но вместо камеры телефона будет использоваться камера автомобиля. Это позволит искусственному интеллекту лучше понимать дорожную обстановку и помогать водителю в режиме реального времени.
В будущем Gemini сможет выполнять и более сложные задачи. Среди возможных функций — объяснение дорожных знаков на иностранном языке, анализ ситуации на дороге и помощь во время навигации. Часть подобных возможностей уже используют автомобили Polestar благодаря технологии Google Maps с распознаванием полос движения.

Когда функции станут доступны

Пока новую систему тестируют именно на Volvo EX60, который стал платформой для экспериментов Google. Компания планирует сделать эти функции доступными до конца года, хотя не исключено, что на первых этапах они будут работать в тестовом режиме.
По материалам:
Ampercar
АвтоИИ
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