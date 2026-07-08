0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Nintendo прекратит продажи Switch в Европе с 2027 года

Технологии&Авто
11
Модели Switch, Switch Lite и Switch OLED продолжат выпускать в течение всего 2026 года
Модели Switch, Switch Lite и Switch OLED продолжат выпускать в течение всего 2026 года
Nintendo объявила, что с февраля 2027 года прекратит продажу консолей Switch первого поколения в Европе и ряде других рынков. Причиной стали новые требования Европейского Союза относительно устройств со сменными аккумуляторами.
Об этом пишет издание Engadget.

С чем связаны такие решения

Компания сообщила, что модели Switch, Switch Lite и Switch OLED продолжат выпускать в течение всего 2026 года. В Nintendo отмечают, что консоли будут оставаться широко доступными в Европе до конца года. Однако с начала 2027 года их больше не будут снабжать розничными магазинами и не будут продавать через официальный Nintendo Store в странах, обслуживаемых Nintendo of Europe.
Место для вашей рекламы
Пока что компания не уточнила, будет ли это решение касаться других регионов мира. Также не сообщается, полностью ли прекратят производство Switch первого поколения.
Изменения связаны с новыми правилами ЕС, которые требуют, чтобы пользователи могли самостоятельно заменять аккумулятор в некоторых электронных устройствах. Поэтому Nintendo будет постепенно заменять нынешние версии своих продуктов на модели со сменными батареями.

Обновленные версии консолей

Первую такую ​​модификацию получит Switch 2. Продажи обновленной версии в отдельных странах планируют начать уже осенью 2026 года. Ее аккумулятор будет иметь емкость 5172 мА·ч вместо 5220 мА·ч у нынешней модели. Это примерно на 1% меньше. В то же время, консоль станет тяжелее примерно на 10 граммов, а каждый контроллер Joy-Con 2 добавит еще около 2 граммов. Общий вес устройства составляет около 548 граммов.
Летом компания также начнет продавать контроллеры Joy-Con со сменными батареями, а зимой появятся обновленные Joy-Con 2, Switch 2 Pro Controller, контроллер Nintendo 64 для Switch и контроллер GameCube для Switch 2. В то же время Nintendo предупреждает, что сроки могут измениться из-за производства.
Не все аксессуары получат новые версии. Компания постепенно прекратит продажу Switch Pro Controller, контроллеров Sega Mega Drive и SNES для Switch, а также устройства Pokémon Go Plus+.
Новые правила будут распространяться на все рынки, обслуживаемые Nintendo of Europe. В них входят страны Европы, а также Великобритания, Швейцария, Норвегия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман и Южная Африка.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems