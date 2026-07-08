Nintendo прекратит продажи Switch в Европе с 2027 года Сегодня 02:34 — Технологии&Авто

Модели Switch, Switch Lite и Switch OLED продолжат выпускать в течение всего 2026 года

Nintendo объявила, что с февраля 2027 года прекратит продажу консолей Switch первого поколения в Европе и ряде других рынков. Причиной стали новые требования Европейского Союза относительно устройств со сменными аккумуляторами.

Об этом пишет издание Engadget.

С чем связаны такие решения

Компания сообщила, что модели Switch, Switch Lite и Switch OLED продолжат выпускать в течение всего 2026 года. В Nintendo отмечают, что консоли будут оставаться широко доступными в Европе до конца года. Однако с начала 2027 года их больше не будут снабжать розничными магазинами и не будут продавать через официальный Nintendo Store в странах, обслуживаемых Nintendo of Europe.

Пока что компания не уточнила, будет ли это решение касаться других регионов мира. Также не сообщается, полностью ли прекратят производство Switch первого поколения.

Изменения связаны с новыми правилами ЕС, которые требуют, чтобы пользователи могли самостоятельно заменять аккумулятор в некоторых электронных устройствах. Поэтому Nintendo будет постепенно заменять нынешние версии своих продуктов на модели со сменными батареями.

Обновленные версии консолей

Первую такую ​​модификацию получит Switch 2. Продажи обновленной версии в отдельных странах планируют начать уже осенью 2026 года. Ее аккумулятор будет иметь емкость 5172 мА·ч вместо 5220 мА·ч у нынешней модели. Это примерно на 1% меньше. В то же время, консоль станет тяжелее примерно на 10 граммов, а каждый контроллер Joy-Con 2 добавит еще около 2 граммов. Общий вес устройства составляет около 548 граммов.

Летом компания также начнет продавать контроллеры Joy-Con со сменными батареями, а зимой появятся обновленные Joy-Con 2, Switch 2 Pro Controller, контроллер Nintendo 64 для Switch и контроллер GameCube для Switch 2. В то же время Nintendo предупреждает, что сроки могут измениться из-за производства.

Не все аксессуары получат новые версии. Компания постепенно прекратит продажу Switch Pro Controller, контроллеров Sega Mega Drive и SNES для Switch, а также устройства Pokémon Go Plus+.

Новые правила будут распространяться на все рынки, обслуживаемые Nintendo of Europe. В них входят страны Европы, а также Великобритания, Швейцария, Норвегия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман и Южная Африка.

НВ По материалам:

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