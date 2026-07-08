Microsoft экономит ради ИИ: компания сокращает 4800 работников 08.07.2026, 00:50 — Технологии&Авто

Офис Microsoft

Microsoft сообщила, что сократит 4 800 работников — это около 2,1% глобального штата компании. Наибольшие изменения коснутся игрового подразделения Xbox, где будут ликвидированы 3 200 рабочих мест. Из них 1600 сотрудников компания уже уволила в понедельник.

Об этом пишет Reuters

Несмотря на многомиллиардные инвестиции в Xbox, в частности, приобретение Activision Blizzard, Microsoft так и не смогла существенно сократить отставание от PlayStation компании Sony и консолей Nintendo. Поэтому компания все больше делает ставку на выпуск своих игр на разных платформах, а не только на эксклюзивы для Xbox.

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Компания продолжает вкладывать миллиарды в искусственный интеллект

В Microsoft отмечают, что нынешние сокращения не связаны с заменой работников искусственным интеллектом. Директор по персоналу Эми Коулман заявила, что уволенные должности не будут замещены ИИ, хотя сама технология уже меняет подходы к работе.

Аналитики считают, что компания пытается оптимизировать расходы на фоне рекордных инвестиций в развитие искусственного интеллекта. Только в 2026 году Microsoft прогнозирует капитальные расходы на уровне 190 млрд долларов, значительная часть которых уйдет на развитие дата-центров и облачной платформы Azure.

Акции Microsoft в этом году уже потеряли почти 23%, что стало самым плохим результатом за первое полугодие с 2022 года. В то же время компания продолжает активно инвестировать в ИИ, хотя рост расходов, удорожание чипов памяти и более слабый спрос на Xbox усиливают давление на финансовые результаты.

Ранее стало известно, что в начале 2026 года Microsoft уже предлагала добровольный выкуп для около 7% персонала в США, или примерно 9000 человек. Компания часто пересматривает расходы в конце финансового года в июне, когда формирует бюджет на следующий период.

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