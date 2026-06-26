Microsoft второй раз за год повышает цены на Xbox Сегодня 22:16 — Фондовый рынок

Microsoft вторично менее чем за год повышает цены на игровые консоли Xbox. С 1 августа 2026 г. модели с накопителем 512 ГБ подорожают на $100, а версии с памятью 1 ТВ — на $150. В то же время, компания прекратит продажу модели с накопителем 2 ТБ.

Об этом сообщила Microsoft, пишет Forbes.

В компании отметили, что после повышения цен в октябре 2025 года рассчитывали избежать нового пересмотра стоимости консолей и в течение нескольких месяцев искали решения вместе с поставщиками.

Однако цены на модули памяти и накопители выросли более чем в 2,5 раза. По прогнозу Microsoft, к осени 2027 года их стоимость может увеличиться еще вдвое.

В Microsoft отметили, что дефицит компонентов сказался на всей индустрии потребительской электроники, однако производители игровых консолей пострадали больше всего. Компания объяснила, что в отличие от смартфонов и персональных компьютеров консоли традиционно продаются с минимальной маржой или даже ниже себестоимости.

Чтобы смягчить влияние подорожания покупателей, Microsoft расширяет программы финансирования. Компания упростит использование сервисов «покупай сейчас — плати позже» через Microsoft Store, предложит беспроцентную рассрочку до 12 месяцев через партнеров, а также будет развивать программы обмена старых консолей (trade-in) и продажи подержанных устройств по более низким ценам.

Кроме того, в магазинах Microsoft останутся сертифицированные восстановленные консоли со скидкой до $100.

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