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Microsoft второй раз за год повышает цены на Xbox

Фондовый рынок
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Microsoft вторично менее чем за год повышает цены на игровые консоли Xbox. С 1 августа 2026 г. модели с накопителем 512 ГБ подорожают на $100, а версии с памятью 1 ТВ — на $150. В то же время, компания прекратит продажу модели с накопителем 2 ТБ.
Об этом сообщила Microsoft, пишет Forbes.
В компании отметили, что после повышения цен в октябре 2025 года рассчитывали избежать нового пересмотра стоимости консолей и в течение нескольких месяцев искали решения вместе с поставщиками.
Однако цены на модули памяти и накопители выросли более чем в 2,5 раза. По прогнозу Microsoft, к осени 2027 года их стоимость может увеличиться еще вдвое.
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В Microsoft отметили, что дефицит компонентов сказался на всей индустрии потребительской электроники, однако производители игровых консолей пострадали больше всего. Компания объяснила, что в отличие от смартфонов и персональных компьютеров консоли традиционно продаются с минимальной маржой или даже ниже себестоимости.
Чтобы смягчить влияние подорожания покупателей, Microsoft расширяет программы финансирования. Компания упростит использование сервисов «покупай сейчас — плати позже» через Microsoft Store, предложит беспроцентную рассрочку до 12 месяцев через партнеров, а также будет развивать программы обмена старых консолей (trade-in) и продажи подержанных устройств по более низким ценам.
Кроме того, в магазинах Microsoft останутся сертифицированные восстановленные консоли со скидкой до $100.
По материалам:
Finance.ua
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