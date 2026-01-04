0 800 307 555
Microsoft назвала ТОП-10 профессий, которые может заменить ИИ

Профессия с наибольшей применимостью к ИИ — это переводчики. Нейросеть хорошо работает для перевода, сейчас на рынке есть несколько возможностей использования, включая популярные варианты от Google (озвучивает перевод) и Amazon (переводит со 164 языков в режиме реального времени).
Об этом говорится в новом отчете Microsoft, где представили результаты анализа анонимного массива данных, охватывающего около 200 тысяч разговоров между пользователями из США и чат-ботом Copilot за девять месяцев 2024 года.
Среди профессий, где ИИ также активно используются, называют историков. Все больше пользователей обращаются в чат-боты для поиска информации, в частности, относительно исторических событий.
Кроме того, значительное количество людей доверяет искусственному интеллекту создания программного кода для станков с числовым программным управлением, выполняющих резку, сверление или фрезерование материалов.
В десятку профессий, которые в перспективе могут быть полностью автоматизированы нейросетями, вошли:
«Исследование показывает, что ИИ поддерживает многие задачи, касающиеся исследований, письма и коммуникации, но не указывает на то, что нейросеть может полноценно выполнять какую-то отдельную профессию», — отметил старший исследователь Microsoft Киран Томлинсон.
Ранее писали, что искусственный интеллект (ИИ) и блокчейн становятся ключевыми элементами экономической трансформации, а финансовая индустрия проходит через наибольшее технологическое обновление за десятилетия. Об этом заявил глава JPMorgan Chase Джейми Даймон в интервью Fox Business.
Глава банка отметил, что JPMorgan Chase ежегодно инвестирует $18 млрд в технологии, из которых половина — в развитие новых систем, безопасности, облачных решений и оптимизации машинного обучения.
По его словам, банк уже получает «по крайней мере $2,5 млрд. выгоды» благодаря повышению скорости процессов, снижению мошенничества и оптимизации расходов.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Финтех
