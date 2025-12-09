Глава JPMorgan сообщил о выгоде от инвестиций в ИИ
Искусственный интеллект (ИИ) и блокчейн становятся ключевыми элементами экономической трансформации, а финансовая индустрия проходит через наибольшее технологическое обновление за десятилетие.
Об этом заявил глава JPMorgan Chase Джейми Даймон в интервью Fox Business.
Кроме того, глава банка отметил, что JPMorgan Chase ежегодно инвестирует $18 млрд в технологии, из которых половина — в развитие новых систем, безопасности, облачных решений и оптимизации машинного обучения.
По его словам, банк уже получает «по крайней мере $2,5 млрд выгоды» благодаря повышению скорости процессов, снижению мошенничества и оптимизации затрат.
ИИ-инфраструктура съедает рекордные капиталовложения — от дата-центров до полупроводников. Даймон сравнил это с ранним интернетом, заметив, что будут и победители, и провальные проекты.
Он подчеркнул, что искусственный интеллект станет мощным драйвером экономической эффективности.
