Глава JPMorgan сообщил о выгоде от инвестиций в ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) и блокчейн становятся ключевыми элементами экономической трансформации, а финансовая индустрия проходит через наибольшее технологическое обновление за десятилетие.

Об этом заявил глава JPMorgan Chase Джейми Даймон в интервью Fox Business

Кроме того, глава банка отметил, что JPMorgan Chase ежегодно инвестирует $18 млрд в технологии, из которых половина — в развитие новых систем, безопасности, облачных решений и оптимизации машинного обучения.

По его словам, банк уже получает «по крайней мере $2,5 млрд выгоды» благодаря повышению скорости процессов, снижению мошенничества и оптимизации затрат.

ИИ-инфраструктура съедает рекордные капиталовложения — от дата-центров до полупроводников. Даймон сравнил это с ранним интернетом, заметив, что будут и победители, и провальные проекты.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект станет мощным драйвером экономической эффективности.

