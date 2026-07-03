Ford заменил 350 инженеров на ИИ, но нанял их снова Сегодня 22:09 — Фондовый рынок

Ford заменил 350 инженеров на ИИ, но нанял их снова

Компания Ford привлекла к работе 350 высококвалифицированных инженеров, часть которых являются ее бывшими сотрудниками.

Возвращение персонала произошло после того, как искусственный интеллект не смог добиться прогнозируемых показателей эффективности в отделе контроля качества.

Об этом пишет Bloomberg

Вице-президент по разработке аппаратного обеспечения автомобилей Чарльз Пун признал, что компания допустила ошибку, надеясь на мгновенный результат от автоматизации. По его словам, руководство ошибочно полагало, что простое внедрение искусственного интеллекта и внесения требований к дизайну будет достаточно для создания высококачественного продукта.

Пун отметил, что в предыдущие годы компания не уделяла должного внимания уникальному опыту самых компетентных инженеров, прошедших с брендом через множество циклов разработки автомобилей. Несмотря на то, что эта ситуация выглядит как победа рабочей силы, возвращение специалистов может оказаться временной мерой. В компании Ford этих опытных сотрудников неофициально называют инженерами с «седой бородой».

Главная задача привлеченных 350 работников состоит в обучении младшего поколения персонала, а также в помощи инженерам-программистам в перенастройке и перепрограммировании искусственного интеллекта, чтобы алгоритмы могли более эффективно осуществлять проверки. Фактически компания вернула людей для того, чтобы они обучили свою будущую цифровую замену.

Ford развернул на своих производственных линиях около 900 специализированных камер, работающих на базе искусственного интеллекта и предназначенных для обнаружения дефектов. Несмотря на первоначальные трудности, компания планирует существенно снизить количество отзывов автомобилей в 2026 году. Некоторые положительные сдвиги в сфере контроля качества уже заметны: по данным начального исследования качества от аналитического агентства JD Power, Ford занял первое место среди основных массовых автомобильных брендов.

Телеканал 24 По материалам:

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