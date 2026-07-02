В Samsung назвали точную дату отключения своего мессенджера Сегодня 22:13 — Фондовый рынок

В Samsung назвали точную дату отключения своего мессенджера

Уже 6 июля 2026 года приложение Samsung Messages полностью прекратит свою работу на устройствах Galaxy.

Производитель начал готовить основу для этого шага еще летом 2024 года, прекратив предварительно устанавливать программу на новые модели смартфонов и сделав дефолтным инструментом Google Messages.

Теперь пользователям, которые до сих пор оставались верными старому софту, официально дали неделю на перенос своих чатов, пишет издание PCW

О намерении окончательно свернуть поддержку Samsung Messages в июле компания объявила еще весной. В настоящее время внутри самого приложения появилось четкое предупреждение с конкретной датой дедлайна — 6 июля.

После этой даты функционал программы будет ограничен до критического минимума:

Пользователи больше не смогут отправлять и получать ежедневные сообщения через этот интерфейс. Приложение остается активным исключительно для управления контактами в экстренных ситуациях (SOS-сообщение). Возможность загрузить или обновить приложение в магазинах софта будет полностью заблокирована.

Радикальные изменения не коснутся владельцев устаревших смартфонов. Устройства, работающие под управлением операционной системы Android 11 или более старых версий, будут продолжать функционировать со старым приложением в обычном режиме.

Чтобы пользователи не лишились связи в день отключения, разработчики максимально упростили процесс миграции. В верхней части списка диалогов Samsung Messages закреплено специальное оповещение с кнопкой «Switch now» («Перейти сейчас»). Достаточно сделать несколько тапов, чтобы перенести историю сообщений и назначить Google Messages основным приложением для SMS и RCS по умолчанию.

УНІАН По материалам:

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