0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

HMD представила четыре новых кнопочных телефона Nokia с поддержкой ИИ

Технологии&Авто
26
Компания HMD объявила о выпуске новой линейки кнопочных телефонов Nokia, получивших встроенный ИИ-ассистент.
В серию вошли модели Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G 2nd Edition и Nokia 235 4G 2nd Edition. Все они оснащены специальной кнопкой в ​​центре клавиши навигации для быстрого доступа к функциям искусственного интеллекта.
Nokia 200 4G
Nokia 200 4G
ИИ-возможности в этих телефонах реализованы на базе китайского Sikey AI. Пользователи могут задавать простые вопросы и управлять функциями устройства голосом. По данным HMD, помощник будет бесплатным в течение первых 180 дней, после чего для его использования потребуется платная подписка. Оформить его можно только через смартфон.
Nokia 210 4G
Nokia 210 4G
Кроме того, все новые модели поддерживают специальный Xpress chat с возможностью видеозвонков, реализуемый благодаря встроенным фронтальным VGA-камерам.
Nokia 215 4G 2nd Edition
Nokia 215 4G 2nd Edition
Nokia 200 и Nokia 210 получили 2,4-дюймовые QVGA-дисплеи, в то время как Nokia 215 и Nokia 235 оснащены 2,8-дюймовыми IPS-панелями с тем же разрешением. Nokia 210 4G и Nokia 235 4G также имеют основные камеры со вспышкой. У первой модели это VGA-сенсор, а во второй — сенсор на 2 МП.
Nokia 235 4G 2nd Edition
Nokia 235 4G 2nd Edition
Все телефоны работают под управлением операционной системы S30+ и оборудованы аккумуляторами емкостью 1450 мА·ч. Также они поддерживают Bluetooth 5.0, FM-радио, зарядку через USB-C и имеют разъем 3,5 мм для наушников и слот для карт MicroSD до 32 ГБ.
HMD пока не сообщила о ценах и сроках выхода новых моделей на рынок.
По материалам:
mezha.media
ТехникаИИ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems