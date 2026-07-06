HMD представила четыре новых кнопочных телефона Nokia с поддержкой ИИ Сегодня 23:20 — Технологии&Авто

Компания HMD объявила о выпуске новой линейки кнопочных телефонов Nokia, получивших встроенный ИИ-ассистент.

В серию вошли модели Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G 2nd Edition и Nokia 235 4G 2nd Edition. Все они оснащены специальной кнопкой в ​​центре клавиши навигации для быстрого доступа к функциям искусственного интеллекта.

Nokia 200 4G

ИИ-возможности в этих телефонах реализованы на базе китайского Sikey AI. Пользователи могут задавать простые вопросы и управлять функциями устройства голосом. По данным HMD, помощник будет бесплатным в течение первых 180 дней, после чего для его использования потребуется платная подписка. Оформить его можно только через смартфон.

Nokia 210 4G

Кроме того, все новые модели поддерживают специальный Xpress chat с возможностью видеозвонков, реализуемый благодаря встроенным фронтальным VGA-камерам.

Nokia 215 4G 2nd Edition

Nokia 200 и Nokia 210 получили 2,4-дюймовые QVGA-дисплеи, в то время как Nokia 215 и Nokia 235 оснащены 2,8-дюймовыми IPS-панелями с тем же разрешением. Nokia 210 4G и Nokia 235 4G также имеют основные камеры со вспышкой. У первой модели это VGA-сенсор, а во второй — сенсор на 2 МП.

Nokia 235 4G 2nd Edition

Все телефоны работают под управлением операционной системы S30+ и оборудованы аккумуляторами емкостью 1450 мА·ч. Также они поддерживают Bluetooth 5.0, FM-радио, зарядку через USB-C и имеют разъем 3,5 мм для наушников и слот для карт MicroSD до 32 ГБ.

HMD пока не сообщила о ценах и сроках выхода новых моделей на рынок.

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