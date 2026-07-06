ТОП-10 ошибок, убивающих двигатель авто в жару Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

ТОП-10 ошибок, убивающих двигатель авто в жару

Жара значительно увеличивает нагрузку на двигатель и систему охлаждения автомобиля.

При высоких температурах даже незначительные ошибки в эксплуатации могут привести к перегреву, дорогостоящему ремонту или преждевременному износу силового агрегата.

Специалисты отмечают, что большинство серьезных неисправностей возникают не из-за заводских дефектов, а из-за пренебрежения базовым техническим обслуживанием и неправильных действий водителей во время жары.

Ошибки водителей в жару

Эксперты выделили десять самых распространенных ошибок, которые могут существенно сократить ресурс двигателя:

игнорирование уровня антифриза или его утечек; загрязненный пылью, пухом и насекомыми радиатор; несвоевременная замена моторного масла; использование некачественного или неподходящего горючего; включение кондиционера на максимальную мощность сразу после запуска двигателя; продолжение движения после появления индикатора перегрева; открывание расширительного бачка на горячем двигателе; эксплуатация автомобиля с неисправным термостатом или вентилятором охлаждения; резкое начало движения без короткого прогрева двигателя; длительная работа в пробках с кондиционером и постоянная перегрузка автомобиля.

Каждый из этих факторов в отдельности или в сочетании с другими способен значительно повысить температуру двигателя и ускорить износ его деталей.

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Перегрев двигателя

Самые серьезные последствия возникают тогда, когда водитель игнорирует первые признаки перегрева. В этом случае под угрозой оказываются прокладка головки блока цилиндров, сам двигатель, турбина, электронные датчики и даже электропроводка.

Не менее опасно старое моторное масло. В жару оно быстрее теряет свои свойства, хуже уводит тепло и перестает эффективно защищать узлы от трения.

Специалисты рекомендуют перед летним сезоном проверять систему охлаждения, очищать радиаторы, контролировать состояние антифриза, масла, термостата и вентилятора. Такое обслуживание значительно снижает риск перегрева даже во время продолжительных поездок в жаркую погоду.

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