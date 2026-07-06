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ТОП-10 ошибок, убивающих двигатель авто в жару

Технологии&Авто
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ТОП-10 ошибок, убивающих двигатель авто в жару
ТОП-10 ошибок, убивающих двигатель авто в жару
Жара значительно увеличивает нагрузку на двигатель и систему охлаждения автомобиля.
При высоких температурах даже незначительные ошибки в эксплуатации могут привести к перегреву, дорогостоящему ремонту или преждевременному износу силового агрегата.
Специалисты отмечают, что большинство серьезных неисправностей возникают не из-за заводских дефектов, а из-за пренебрежения базовым техническим обслуживанием и неправильных действий водителей во время жары.
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Ошибки водителей в жару

Эксперты выделили десять самых распространенных ошибок, которые могут существенно сократить ресурс двигателя:
  1. игнорирование уровня антифриза или его утечек;
  2. загрязненный пылью, пухом и насекомыми радиатор;
  3. несвоевременная замена моторного масла;
  4. использование некачественного или неподходящего горючего;
  5. включение кондиционера на максимальную мощность сразу после запуска двигателя;
  6. продолжение движения после появления индикатора перегрева;
  7. открывание расширительного бачка на горячем двигателе;
  8. эксплуатация автомобиля с неисправным термостатом или вентилятором охлаждения;
  9. резкое начало движения без короткого прогрева двигателя;
  10. длительная работа в пробках с кондиционером и постоянная перегрузка автомобиля.
Каждый из этих факторов в отдельности или в сочетании с другими способен значительно повысить температуру двигателя и ускорить износ его деталей.
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Перегрев двигателя

Самые серьезные последствия возникают тогда, когда водитель игнорирует первые признаки перегрева. В этом случае под угрозой оказываются прокладка головки блока цилиндров, сам двигатель, турбина, электронные датчики и даже электропроводка.
Не менее опасно старое моторное масло. В жару оно быстрее теряет свои свойства, хуже уводит тепло и перестает эффективно защищать узлы от трения.
Специалисты рекомендуют перед летним сезоном проверять систему охлаждения, очищать радиаторы, контролировать состояние антифриза, масла, термостата и вентилятора. Такое обслуживание значительно снижает риск перегрева даже во время продолжительных поездок в жаркую погоду.
По материалам:
mmr.ua
Авто
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