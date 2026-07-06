ТОП-10 ошибок, убивающих двигатель авто в жару

Специалисты отмечают, что большинство серьезных неисправностей возникают не из-за заводских дефектов, а из-за пренебрежения базовым техническим обслуживанием и неправильных действий водителей во время жары.
Самые серьезные последствия возникают тогда, когда водитель игнорирует первые признаки перегрева. В этом случае под угрозой оказываются прокладка головки блока цилиндров, сам двигатель, турбина, электронные датчики и даже электропроводка.
Не менее опасно старое моторное масло. В жару оно быстрее теряет свои свойства, хуже уводит тепло и перестает эффективно защищать узлы от трения.
Специалисты рекомендуют перед летним сезоном проверять систему охлаждения, очищать радиаторы, контролировать состояние антифриза, масла, термостата и вентилятора. Такое обслуживание значительно снижает риск перегрева даже во время продолжительных поездок в жаркую погоду.