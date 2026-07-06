Tesla приближается к отметке в 10 млн проданных электромобилей Сегодня 07:25 — Технологии&Авто

Tesla приближается к отметке в 10 млн проданных электромобилей

Tesla уже в ближайшее время преодолеет отметку в 10 миллионов проданных электромобилей. После завершения второго квартала совокупные продажи компании достигли 9721070 автомобилей.

По данным автора исследования, для юбилейного показателя не хватает 278 930 машин. Учитывая, что во втором квартале 2026 года Tesla поставила клиентам 480 126 электромобилей, ожидается, что необходимый объем будет достигнут уже в третьем квартале.

Основу продаж марки традиционно формируют модели Model Y и Model 3. Оценочные совокупные продажи Tesla Model 3 составляют 3502363 автомобиля, тогда как Tesla Model Y уже разошлась тиражом 5385508 машин.

Model Y при этом называют самым продаваемым электромобилем всех времен, а именно эта модель вместе с Model 3 обеспечивает основной вклад в глобальный результат Tesla, позволяющий компании выйти на рубеж в 10 миллионов проданных авто.

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