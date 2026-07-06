Самые популярные б/у автомобили, ввезенные в Украину в июне

Сегмент импорта подержанных автомобилей в Украину демонстрирует стабильные показатели. В июне автопарк страны пополнился 21 378 подержанными автомобилями, ввезенными из-за границы. По сравнению с маем объем импорта практически не изменился, сократившись всего на 0,3%. В то же время в годовом исчислении рынок продемонстрировал рост на 3,9%.
Электромобили и гибриды суммарно сформировали более 21% рынка. Наибольшим спросом пользуются модели с аккумуляторами повышенной емкости, которые обеспечивают больший запас хода и универсальность использования.
Рейтинг брендов и моделей
Среди производителей лидерство сохранили немецкие бренды.
В пятерку самых популярных марок вошли:
Volkswagen — 2 930 авто;
Audi — 2 128 авто;
Nissan — 1 711 авто;
BMW — 1 644 авто.
Значительная часть автомобилей поступает на украинский рынок по европейским лизинговым аукционам и страховым площадкам США.
Главное изменение философии украинского импорта отображено в модельном топе, где традиционные хэтчбеки и универсалы С-класса уступили вершину кроссоверам. Volkswagen Tiguan (861 шт.) и Audi Q5 (671 шт.) уверенно взяли «золото» и «серебро» июньского зачета.
Полностью электрическая Tesla Model Y (370 шт.) смогла зацепиться за девятую строчку, подтверждая статус самой ликвидной «зеленой» машины на рынке.
Премиум-импорт
В сегменте премиальных автомобилей наибольшее количество первых регистраций среди импортируемых автомобилей получила марка Porsche. В течение месяца украинскую регистрацию прошли 89 автомобилей этого бренда.
Также в июне было зарегистрировано:
12 автомобилей Maserati;
3 автомобиля Bentley;
2 автомобиля Lamborghini;
по одному автомобилю Rolls-Royce и Aston Martin.
Редкие автомобили, зарегистрированные в одном экземпляре
В июне на украинский учет был поставлен ряд автомобилей, представленных только в одном экземпляре.
Среди них — электромобили китайских брендов Xiaomi, Avatr и Aiways, а также вьетнамский VinFast.
В список редких регистраций также вошли автомобили Saab, Lancia, Saturn и Scion — брендов, которые имеют историческое значение для мирового автопрома или уже прекратили существование.
Отдельно стоит отметить регистрацию BMW Alpina — автомобиля, который относится к узкоспециализированному сегменту премиальных модификаций BMW и традиционно выпускается ограниченными партиями.