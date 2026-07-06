Самые популярные б/у автомобили, ввезенные в Украину в июне Сегодня 21:03 — Технологии&Авто

Volkswagen Tiguan

Сегмент импорта подержанных автомобилей в Украину демонстрирует стабильные показатели. В июне автопарк страны пополнился 21 378 подержанными автомобилями, ввезенными из-за границы. По сравнению с маем объем импорта практически не изменился, сократившись всего на 0,3%. В то же время в годовом исчислении рынок продемонстрировал рост на 3,9%.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

Среди основных тенденций месяца — доминирование бензиновых автомобилей и сохранение высокого спроса на среднеразмерные кроссоверы европейского и американского происхождения.

Динамика рынка легковых автомобилей, eauto.org.ua

Топливное расписание

Структура импорта по типу горючего в июне выглядела так:

бензин — 55,0%;

дизельное топливо — 20,1%;

электромобили (BEV) — 12,4%;

гибриды (HEV/PHEV) — 9,3%;

автомобили с ГБО — 3,2%.

Бензиновые автомобили обеспечили более половины всех регистраций посреди импортируемого транспорта.

Доля дизельных автомобилей составляла пятую часть рынка. Несмотря на снижение стоимости дизельного топлива по сравнению с предыдущими месяцами, сегмент пока не вернулся в прежние объемы импорта.

Электромобили и гибриды суммарно сформировали более 21% рынка. Наибольшим спросом пользуются модели с аккумуляторами повышенной емкости, которые обеспечивают больший запас хода и универсальность использования.

Рейтинг брендов и моделей

Среди производителей лидерство сохранили немецкие бренды.

В пятерку самых популярных марок вошли:

Volkswagen — 2 930 авто; Audi — 2 128 авто; Nissan — 1 711 авто; BMW — 1 644 авто.

Значительная часть автомобилей поступает на украинский рынок по европейским лизинговым аукционам и страховым площадкам США.

Топ-10 марок легковых автомобилей

Главное изменение философии украинского импорта отображено в модельном топе, где традиционные хэтчбеки и универсалы С-класса уступили вершину кроссоверам. Volkswagen Tiguan (861 шт.) и Audi Q5 (671 шт.) уверенно взяли «золото» и «серебро» июньского зачета.

Полностью электрическая Tesla Model Y (370 шт.) смогла зацепиться за девятую строчку, подтверждая статус самой ликвидной «зеленой» машины на рынке.

Топ-10 моделей легковушек

Премиум-импорт

В сегменте премиальных автомобилей наибольшее количество первых регистраций среди импортируемых автомобилей получила марка Porsche. В течение месяца украинскую регистрацию прошли 89 автомобилей этого бренда.

Также в июне было зарегистрировано:

12 автомобилей Maserati;

3 автомобиля Bentley;

2 автомобиля Lamborghini;

по одному автомобилю Rolls-Royce и Aston Martin.

Редкие автомобили, зарегистрированные в одном экземпляре

В июне на украинский учет был поставлен ряд автомобилей, представленных только в одном экземпляре.

Среди них — электромобили китайских брендов Xiaomi, Avatr и Aiways, а также вьетнамский VinFast.

В список редких регистраций также вошли автомобили Saab, Lancia, Saturn и Scion — брендов, которые имеют историческое значение для мирового автопрома или уже прекратили существование.

Отдельно стоит отметить регистрацию BMW Alpina — автомобиля, который относится к узкоспециализированному сегменту премиальных модификаций BMW и традиционно выпускается ограниченными партиями.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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