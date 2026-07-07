BYD создала уникальную функцию безопасности, которой до сих пор нет даже у Tesla 07.07.2026, 01:28 — Технологии&Авто

BYD запатентовала систему, которая проверяет, нет ли животных под автомобилем

Китайский автопроизводитель BYD разработал новую систему безопасности, которая поможет избежать наездов на домашних и диких животных. Перед началом движения автомобиль будет автоматически проверять пространство под днищем и предупреждать водителя, если обнаружит потенциальную опасность. Пока что подобной функции не предлагает даже Tesla.

О новом патенте сообщает GSMinfo.

Как работает новая технология

Система употребляет камеры и методы компьютерного зрения. После запуска автомобиля она фотографирует пространство под машиной и сравнивает полученное изображение с эталонными данными. Если алгоритмы выявляют посторонний объект или движение, водитель получает предупреждение еще до начала движения.

Чтобы избежать ложных срабатываний, систему научили игнорировать элементы конструкции автомобиля, в частности подвеску и шасси, а также грязь, листья и другой мелкий мусор. Предупреждение появляется только при обнаружении потенциальной угрозы.

Чем решение BYD отличается от Tesla

Пока аналогичной функции нет даже у Tesla. У американского производителя есть режим Sentry Mode, который контролирует обстановку вокруг припаркованного автомобиля, а Dog Mode поддерживает комфортную температуру в салоне для домашних животных.

Кроме того, Autopilot может распознавать животных во время движения, однако она не проверяет пространство непосредственно под автомобилем перед началом поездки.

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BYD продолжает инвестировать в новые технологии

Новый патент стал частью программы BYD по развитию интеллектуальных систем помощи водителю. Ранее компания также представила технологию, которая посредством радиосигналов способна обнаруживать детей или домашних животных, случайно оставленных в салоне автомобиля.

По данным бразильского издания AutoEsporte, компания активно инвестирует в инновации. Каждый день BYD регистрирует от 30 до 45 новых патентов в Китае, а над созданием новых технологий работают более 120 тысяч инженеров и исследователей.

Новая система должна сделать автомобили более безопасными не только для водителей и пассажиров, но и для домашних и диких животных, которые могут оказаться под припаркованным транспортом.

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