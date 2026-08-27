Три самых мощных смартфона для игр в 2026 году — мнение экспертов Сегодня 03:19 — Технологии&Авто

Игра на смартфоне

Мощный процессор уже давно не единственное требование к смартфону для комфортного гейминга. Важны также система охлаждения, экран с высокой частотой обновления и стабильная работа под продолжительной нагрузкой. Эксперты Bgr.com назвали три модели, которые в 2026 году считают одними из самых лучших для мобильных игр.

При выборе смартфонов учитывали реальную производительность в играх, специальные геймерские функции и доступность моделей на рынке США.

iPhone 17 Pro и Pro Max

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В рейтинг вошли iPhone 17 Pro и Pro Max, RedMagic 11S Pro и Samsung Galaxy S26 Ultra.

iPhone 17 Pro и Pro Max работают на чипе A19 Pro, имеют 12 ГБ оперативной памяти и систему парового охлаждения. Смартфоны оснащены OLED-дисплеями с частотой обновления до 120 Гц.

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В игре Genshin Impact на максимальных настройках iPhone 17 Pro почти достигает 60 кадров в секунду. В то же время, во время длительных игровых сессий смартфон может нагреваться и снижать производительность.

Цены стартуют от $1100 за iPhone 17 Pro и $1200 за Pro Max.

RedMagic 11S Pro

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RedMagic 11S Pro — единственный в этом списке смартфон, созданный именно для геймеров. Он получил усовершенствованную систему жидкостного охлаждения с вентилятором, а также более мощный вариант чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5.

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Смартфон показывает около 60 FPS в Genshin Impact на максимальных настройках. Среди геймерских функций сенсорные курицы на корпусе, отдельная кнопка для активации игрового режима и дисплей с частотой обновления 144 Гц.

Также смартфон обладает аккумулятором на 7500 мАч и поддерживает проводную и беспроводную зарядку мощностью 80 Вт. В США модель доступна за $949 в версии с 16 ГБ оперативной памяти.

Samsung Galaxy S26 Ultra

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Samsung Galaxy S26 Ultra подойдет тем, кто хочет получить мощный смартфон для игры без отказа от других флагманских возможностей. Он оснащен специально настроенным Snapdragon 8 Elite Gen 5 до 16 ГБ оперативной памяти и 6,9-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц.

Для охлаждения используется испарительная камера с графитовым радиатором. У Genshin Impact на максимальных настройках смартфон обеспечивает в среднем около 52 FPS.

Отдельная функция позволяет питать смартфон непосредственно от зарядного устройства, минуя аккумулятор. Это помогает уменьшить нагрев во время игры.

Galaxy S26 Ultra также имеет игровой режим, аккумулятор на 5000 мАч, зарядку мощностью 65 Вт, четыре основные камеры, поддержку S Pen и режим Privacy Display. Цена стартует от $1300.

При формировании рейтинга эксперты учитывали результаты синтетических тестов, производительность в реальных играх и наличие специальных функций для геймеров. В список попали только смартфоны, которые официально продаваются в США.

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