OpenAI расширила возможности планировщика задач в ChatGPT 27.08.2026, 01:25 — Технологии&Авто

Планировщик в ChatGPT

Компания OpenAI сделала инструмент для планирования задач в ChatGPT доступным пользователям бесплатных аккаунтов, а также добавила новые автоматизации для подписчиков платных тарифов.

Об этом сообщает Engadget.

Еще в июне OpenAI вынесла расписание задач в отдельный раздел на боковой панели чат-бота, упростив отслеживание и редактирование запланированных запросов. Ранее этот хаб был эксклюзивом для подписок Plus, Pro, Business и Enterprise, однако теперь управлять расписанием могут все пользователи без исключения.

Кроме того, все пользователи теперь могут делиться с другими задачами, облегчая настройки рабочих процессов.

Теперь владельцы платных аккаунтов (Plus, Pro, Business и Enterprise) могут настроить ChatGPT так, чтобы он запускал промпты в ответ на события в Gmail, Slack и GitHub.

OpenAI предлагает несколько вариантов использования запланированных задач. Например, можно настроить оповещения о предстоящем путешествии или попросить ChatGPT сообщать о появлении новых фильмов и сериалов на любимых стриминговых сервисах.

Ранее мы сообщали , что OpenAI возвращает для пользователей ChatGPT Plus пятичасовой лимит на использование Codex и ChatGPT Work. С 25 августа для пользователей Plus снова будет действовать это ограничение.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.