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OpenAI расширила возможности планировщика задач в ChatGPT

Технологии&Авто
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Планировщик в ChatGPT
Планировщик в ChatGPT
Компания OpenAI сделала инструмент для планирования задач в ChatGPT доступным пользователям бесплатных аккаунтов, а также добавила новые автоматизации для подписчиков платных тарифов.
Об этом сообщает Engadget.
Еще в июне OpenAI вынесла расписание задач в отдельный раздел на боковой панели чат-бота, упростив отслеживание и редактирование запланированных запросов. Ранее этот хаб был эксклюзивом для подписок Plus, Pro, Business и Enterprise, однако теперь управлять расписанием могут все пользователи без исключения.
Кроме того, все пользователи теперь могут делиться с другими задачами, облегчая настройки рабочих процессов.
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Теперь владельцы платных аккаунтов (Plus, Pro, Business и Enterprise) могут настроить ChatGPT так, чтобы он запускал промпты в ответ на события в Gmail, Slack и GitHub.
OpenAI предлагает несколько вариантов использования запланированных задач. Например, можно настроить оповещения о предстоящем путешествии или попросить ChatGPT сообщать о появлении новых фильмов и сериалов на любимых стриминговых сервисах.
Ранее мы сообщали, что OpenAI возвращает для пользователей ChatGPT Plus пятичасовой лимит на использование Codex и ChatGPT Work. С 25 августа для пользователей Plus снова будет действовать это ограничение.
По материалам:
dev.ua
OpenAIChatGPT
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