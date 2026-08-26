Tesla возглавила рейтинг: какие подержанные авто в возрасте до 5 лет чаще всего покупают в Украине Сегодня 19:03 — Технологии&Авто

Салон электромобиля Tesla

Украинцы продолжают активно пополнять автопарк подержанными автомобилями из-за границы. В июле особым спросом пользовались относительно «свежие» машины до пяти лет — больше всего таких авто украинцы покупали среди бензиновых моделей.

В то же время первые два места в рейтинге самых популярных моделей заняли электромобили Tesla.

Об этом свидетельствует статистика Укравтопрома

Почти треть ввезенных авто — в возрасте до 5 лет

В июле украинцы приобрели 6,8 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до пяти лет.

Итого за прошедший месяц украинский автопарк пополнили 22,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Таким образом, авто в возрасте до пяти лет составили 30% от этого количества.

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Наибольшую долю в сегменте импортных подержанных легковых автомобилей до пяти лет охватили бензиновые автомобили — 44%.

Еще 32% пришлось на электромобили, 19% - на гибридные автомобили. Доля дизельных автомобилей составляла 4%, а авто с ГБО — всего 1%.

Самые популярные модели

Наибольшим спросом среди ввезенных подержанных автомобилей в возрасте до пяти лет в июле пользовались:

Tesla Model Y — 477 авто; Tesla Model 3 — 358; Nissan Rogue — 325; Mazda CX5 — 266; Volkswagen Tiguan — 261; Ford Escape — 178; Audi Q5 — 170; Kia Niro — 154; Hyundai Ioniq 5 — 138; Chevrolet Bolt — 129.

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