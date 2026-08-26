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Tesla возглавила рейтинг: какие подержанные авто в возрасте до 5 лет чаще всего покупают в Украине

Технологии&Авто
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Салон электромобиля Tesla
Салон электромобиля Tesla
Украинцы продолжают активно пополнять автопарк подержанными автомобилями из-за границы. В июле особым спросом пользовались относительно «свежие» машины до пяти лет — больше всего таких авто украинцы покупали среди бензиновых моделей.
В то же время первые два места в рейтинге самых популярных моделей заняли электромобили Tesla.
Об этом свидетельствует статистика Укравтопрома.

Почти треть ввезенных авто — в возрасте до 5 лет

В июле украинцы приобрели 6,8 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до пяти лет.
Итого за прошедший месяц украинский автопарк пополнили 22,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Таким образом, авто в возрасте до пяти лет составили 30% от этого количества.
Наибольшую долю в сегменте импортных подержанных легковых автомобилей до пяти лет охватили бензиновые автомобили — 44%.
Еще 32% пришлось на электромобили, 19% - на гибридные автомобили. Доля дизельных автомобилей составляла 4%, а авто с ГБО — всего 1%.

Самые популярные модели

Наибольшим спросом среди ввезенных подержанных автомобилей в возрасте до пяти лет в июле пользовались:
  1. Tesla Model Y — 477 авто;
  2. Tesla Model 3 — 358;
  3. Nissan Rogue — 325;
  4. Mazda CX5 — 266;
  5. Volkswagen Tiguan — 261;
  6. Ford Escape — 178;
  7. Audi Q5 — 170;
  8. Kia Niro — 154;
  9. Hyundai Ioniq 5 — 138;
  10. Chevrolet Bolt — 129.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоПодержанные авто
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