Nokia выпустила кнопочный телефон, работающий до 40 дней без подзарядки (фото)

Компания HMD представила новый кнопочный телефон Nokia 300 Charge, главной особенностью которого стала батарея на 3700 мАч. Производитель заявляет, что устройство может работать без подзарядки до 40 дней в режиме ожидания.
Телефон также получил фонарик, яркость которого, по заявлению производителя, в четыре раза выше, чем у Nokia 105, и вдвое выше, чем у iPhone 16 Pro.
Nokia 300 Charge оснащен 2,4-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 320×240 пикселей. Телефон работает в сетях 2G на операционной системе S30+ и чипсете Unisoc SC6531E. Объем оперативной и встроенной памяти составляет 4 МБ.