Nokia выпустила кнопочный телефон, работающий до 40 дней без подзарядки (фото) 26.08.2026, 01:24 — Технологии&Авто

Nokia 300 Charge

Компания HMD представила новый кнопочный телефон Nokia 300 Charge, главной особенностью которого стала батарея на 3700 мАч. Производитель заявляет, что устройство может работать без подзарядки до 40 дней в режиме ожидания.

Детали о телефоне рассказали на сайте производителя

Какие характеристики получила Nokia 300 Charge

Аккумулятор Nokia 300 Charge поддерживает зарядку через USB-C мощностью до 10 Вт, а также обратную зарядку. Для сравнения, Nokia 110 Power обладает батареей емкостью 1750 мАч.

По данным HMD, одного заряда Nokia 300 Charge хватает до 40 дней в режиме ожидания или до 37 часов разговора.

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Телефон также получил фонарик, яркость которого, по заявлению производителя, в четыре раза выше, чем у Nokia 105, и вдвое выше, чем у iPhone 16 Pro.

Nokia 300 Charge оснащен 2,4-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 320×240 пикселей. Телефон работает в сетях 2G на операционной системе S30+ и чипсете Unisoc SC6531E. Объем оперативной и встроенной памяти составляет 4 МБ.

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Также предусмотрены слот для microSD карт до 32 ГБ и разъем для наушников 3,5 мм.

Размеры телефона — 136,6×55×14,94 мм, вес — 138 г. Nokia 300 Charge представлена ​​в цветах Sandstone и Green. В то же время HMD не указывает на наличие защиты от воды или ударов.

Продажи Nokia 300 Charge уже стартовали в отдельных магазинах на Филиппинах и Малайзии. О глобальном запуске модели компания пока не сообщала.

Стоимость телефона стартует от $32, или около 1430 грн.

Фокус По материалам:

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