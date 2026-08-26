Hyundai Palisade получил версию с высокой крышей (фото)

Новый Hyundai Palisade второго поколения получил топовую дорогую версию High Roof. Большой кроссовер стал более просторным и роскошным.
Детали об автомобиле раскрыли на сайте производителя.
Кроссовер Hyundai Palisade High Roof презентовали в Южной Корее.
Что известно о характеристиках
Название High Roof («Высокая крыша») указывает на то, что высоту Hyundai Palisade увеличили на 240 мм (до 2005 мм) за счет наращивания крыши. Кроме того, кроссовер получил 21-дюймовые диски.
Салон Hyundai Palisade High Roof более просторный. Внутри улучшили отделку и постелили новые коврики, а подсветка потолка теперь имитирует звездное небо (как у Rolls-Royce).
Кроме того, установили большой 21,4-дюймовый монитор для задних пассажиров и лампы для чтения, а за доплату предлагают консоль с беспроводными зарядками на втором ряду, воздухоочиститель, подстаканники с вентиляцией и подогревом.