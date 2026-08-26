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Hyundai Palisade получил версию с высокой крышей (фото)

Технологии&Авто
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Hyundai Palisade High Roof
Hyundai Palisade High Roof
Новый Hyundai Palisade второго поколения получил топовую дорогую версию High Roof. Большой кроссовер стал более просторным и роскошным.
Детали об автомобиле раскрыли на сайте производителя.
Кроссовер Hyundai Palisade High Roof презентовали в Южной Корее.

Что известно о характеристиках

Название High Roof («Высокая крыша») указывает на то, что высоту Hyundai Palisade увеличили на 240 мм (до 2005 мм) за счет наращивания крыши. Кроме того, кроссовер получил 21-дюймовые диски.
Салон Hyundai Palisade High Roof более просторный. Внутри улучшили отделку и постелили новые коврики, а подсветка потолка теперь имитирует звездное небо (как у Rolls-Royce).
Hyundai Palisade получил версию с высокой крышей (фото)
Кроме того, установили большой 21,4-дюймовый монитор для задних пассажиров и лампы для чтения, а за доплату предлагают консоль с беспроводными зарядками на втором ряду, воздухоочиститель, подстаканники с вентиляцией и подогревом.
Hyundai Palisade получил версию с высокой крышей (фото)
Новый Hyundai Palisade High Roof предлагают в модификациях с 2,5-литровой турбочетверкой — чисто бензиновой на 281 л. и гибридный 334 сильный.
Цена Hyundai Palisade High Roof в Южной Корее составляет 72 440 000 вон ($52 270), то есть он на 60% дороже базовой модели, которая на родине стоит от 44 780 000 вон ($32 300).
По материалам:
Фокус
АвтоКроссовер
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