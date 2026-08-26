Renault показал новый недорогой электрокар (фото) Сегодня 04:20 — Технологии&Авто

Электрокар Renault 5 E-Tech

Электромобиль Renault 5 E-Tech впервые был обновлен после выхода на рынок. Компактный хэтчбек получил новые опции, дополнительную версию и более эффективные силовые установки. Максимальный запас хода составляет 430 км.

Что известно о новинке

Обновленный Renault 5 E-Tech 2027 модельного года уже выходит на европейский рынок. Об изменениях рассказали в компании Renault.

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Внешний облик и салон электромобиля остались без изменений — модель по-прежнему отличается граненым дизайном в стиле автомобилей 1970-х годов. В то же время, покупателям предложат больше цветов кузова и вариантов отделки салона. Среди новшеств также золотистые декоративные элементы на колесных дисках и усовершенствованная система беспроводной зарядки смартфона.

Мультимедийную систему дополнили искусственным интеллектом Gemini, который расширяет ее возможности.

Главные изменения касаются технической части. Версия мощностью 122 л. с. с аккумулятором на 40 кВт∙ч теперь способна проехать до 315 км без подзарядки. Топовая модификация со 150-сильным электромотором и батареей на 52 кВт∙ч увеличила запас хода до 430 км.

Кроме того, в линейке появилась новая более доступная версия Renault 5 E-Tech Five. Она получила электромотор мощностью 110 л. с. и аккумулятор емкостью 36,5 кВт∙ч. Запас хода такой модификации составляет 305 км.

Еще одним новшеством стал режим Smart. В нем электромобиль автоматически адаптирует настройки под манеру управления водителя.

Фокус По материалам:

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