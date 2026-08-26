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Renault показал новый недорогой электрокар (фото)

Технологии&Авто
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Электрокар Renault 5 E-Tech
Электрокар Renault 5 E-Tech
Электромобиль Renault 5 E-Tech впервые был обновлен после выхода на рынок. Компактный хэтчбек получил новые опции, дополнительную версию и более эффективные силовые установки. Максимальный запас хода составляет 430 км.

Что известно о новинке

Обновленный Renault 5 E-Tech 2027 модельного года уже выходит на европейский рынок. Об изменениях рассказали в компании Renault.
Внешний облик и салон электромобиля остались без изменений — модель по-прежнему отличается граненым дизайном в стиле автомобилей 1970-х годов. В то же время, покупателям предложат больше цветов кузова и вариантов отделки салона. Среди новшеств также золотистые декоративные элементы на колесных дисках и усовершенствованная система беспроводной зарядки смартфона.
Renault показал новый недорогой электрокар (фото)
Мультимедийную систему дополнили искусственным интеллектом Gemini, который расширяет ее возможности.
Главные изменения касаются технической части. Версия мощностью 122 л. с. с аккумулятором на 40 кВт∙ч теперь способна проехать до 315 км без подзарядки. Топовая модификация со 150-сильным электромотором и батареей на 52 кВт∙ч увеличила запас хода до 430 км.
Renault показал новый недорогой электрокар (фото)
Кроме того, в линейке появилась новая более доступная версия Renault 5 E-Tech Five. Она получила электромотор мощностью 110 л. с. и аккумулятор емкостью 36,5 кВт∙ч. Запас хода такой модификации составляет 305 км.
Еще одним новшеством стал режим Smart. В нем электромобиль автоматически адаптирует настройки под манеру управления водителя.
По материалам:
Фокус
АвтоЭлектроэнергия
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