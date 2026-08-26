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Honor представила бюджетный смартфон с двумя экранами (фото)

Технологии&Авто
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Honor Play 20A
Honor Play 20A
Компания Honor вывела на мировой рынок новый доступный смартфон Play 20A, привлекающий внимание необычной особенностью. На задней панели устройства разместили дополнительный дисплей — функцию, которую раньше можно было увидеть в более дорогих моделях.
Об этом пишет huaweicentral.
Honor Play 20A получил 6,9-дюймовый экран с тонкими рамками и частотой обновления 90 Гц. Смартфон имеет 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD до 1 ТБ.

Особенность смартфона и характеристики

Главная особенность устройства находится не спереди, а на задней панели. Рядом с двумя вертикальными кольцами камер установила небольшой дисплей прямоугольной формы с закругленными углами.
Honor представила бюджетный смартфон с двумя экранами (фото)
Дополнительный экран может показывать уведомления о вызовах, использоваться для управления воспроизведением мультимедиа и выполнять другие функции. Какие еще возможности он получит, Honor пока не раскрыла.
За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek G81. Это восьмиядерный чип, изготовленный по 12-нм техпроцессу. Он содержит два ядра Cortex-A75 с частотой до 2 ГГц и шесть энергоэффективных Cortex-A55 на 1,8 ГГц, а также график Mali-G52 MP2.
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Основная камера смартфона с разрешением 13 Мп, фронтальная — 5 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой подзарядки мощностью 15 Вт.
Также Honor Play 20A получил сканер отпечатков пальцев, расположенный сбоку корпуса.
Honor представила бюджетный смартфон с двумя экранами (фото)
Смартфон доступен в трех цветах: черном Midnight Black, голубом Light Blue и фиолетовом Starry Purple.
Стоимость Honor Play 20A компания пока не объявила.
По материалам:
Finance.ua
Смартфоны
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