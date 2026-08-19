OpenAI запускает «ChatGPT для подростков» с усиленной защитой Сегодня 02:20 — Технологии&Авто

Подросток пользуется смартфоном

OpenAI запускает новый сервис ChatGPT for Teens (ChatGPT для подростков), предназначенный для пользователей от 13 до 17 лет. Он объединяет существующие инструменты безопасности с дополнительными ограничениями, чтобы сделать взаимодействие подростков с чатом более соответствующим их возрасту.

Об этом говорится на сайте самой компании и издания The Verge

Что предусматривает новый режим

ChatGPT будет автоматически применять подростковый режим для пользователей от 13 до 17 лет. Также его могут включить для аккаунтов, которые система OpenAI определит как принадлежащие несовершеннолетним. Пользоваться платформой детям младше 13 лет правила компании не разрешают.

Новый режим предусматривает следующие функции:

более строгие ограничения на чувствительный контент — в частности, графическое насилие, изображения самоповреждений, сексуальные и романтические ролевые сценарии.

предупреждение о рисках — система будет показывать дополнительные сообщения о безопасности во время разговоров о таких темах, как расстройства пищевого поведения.

оповещения для родителей — они смогут получать уведомления о возможных рисках для своего ребенка.

«часы тишины» — родители смогут определять периоды, когда подросток не будет использовать ChatGPT.

время для домашних заданий — можно будет установить отдельный период обучения.

обучающий режим — в определенное время чат-бот не просто будет давать готовый ответ, а будет пытаться подвести подростка к самостоятельному решению задачи.

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Несмотря на то, что OpenAI позиционирует это как новый формат ChatGPT, многие описанные средства защиты не новые. Фактически запуск объединяет существующие механизмы безопасности с рядом меньших дополнений и изменений. Год назад компания добавила родительский контроль и обучающий режим, а в начале 2026-го — функции прогнозирования возраста. В июле OpenAI также заявила, что чаще будет показывать подросткам упоминание о необходимости делать перерывы.

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