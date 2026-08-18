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Какие подержанные автомобили из США покупали в Украине летом 2026 года

Технологии&Авто
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Какие подержанные автомобили из США покупали в Украине летом 2026 года
Какие подержанные автомобили из США покупали в Украине летом 2026 года
В прошлом месяце украинцы приобрели более 5,2 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 8% больше, чем в июле 2025 года.
Об этом пишет Укравтопром.
Наибольшая доля из этого количества (49%) — бензиновые авто.
<i>Инфографика создана finance.ua с помощью ИИ</i>
Инфографика создана finance.ua с помощью ИИ
Электромобили охватили 30%.
Гибридным авто принадлежит 15%.
Дизельным и авто с ГБО — по 3%.
Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце — 5,8 лет.
<i>Инфографика создана finance.ua с помощью ИИ</i>
Инфографика создана finance.ua с помощью ИИ
Ранее мы писали, эксперты назвали 7 лучших подержанных авто для пенсионеров.
Стремительный рост цен на авторынке заставляет многих покупателей, особенно людей на пенсии, искать качественные альтернативы среди автомобилей с пробегом. Эксперты составили список доступных седанов, хэтчбеков и кроссоверов, стоимость которых не превышает $15 000 (672 тыс. грн).
Также мы писали, кто кроме патрульных имеет право останавливать авто. Какие 11 исключительных оснований для остановки предусмотрены Законом Украины. И почему отсутствие четкой причины делает дальнейшие штрафы незаконными.
В этом выпуске адвокат, старший партнер и соучредитель адвокатского объединения RESPOND Александр Жовтан разбирает юридические тонкости остановки транспортного средства полицией.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
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