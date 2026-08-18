Какие подержанные автомобили из США покупали в Украине летом 2026 года Сегодня 13:04 — Технологии&Авто

Какие подержанные автомобили из США покупали в Украине летом 2026 года

В прошлом месяце украинцы приобрели более 5,2 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 8% больше, чем в июле 2025 года.

Об этом пишет Укравтопром

Наибольшая доля из этого количества (49%) — бензиновые авто.

Инфографика создана finance.ua с помощью ИИ

Электромобили охватили 30%.

Гибридным авто принадлежит 15%.

Дизельным и авто с ГБО — по 3%.

Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце — 5,8 лет.

Инфографика создана finance.ua с помощью ИИ

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