0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китай представил человекоподобного робота Superman (видео)

Технологии&Авто
12
Китайский Superman
Китайский Superman
Китайская компания Unitree Robotics представила экспериментального робота-гуманоида Superman, который может прыгать на два метра с места. Во время демонстрации робот весом 25 кг выполнил скачок без разбега, хотя длина его ног составляет всего 85 сантиметров.
Разработчики заявляют, что по показателям вертикального прыжка и скорости спринта робот превосходит человеческие рекорды.

Что умеет робот Superman

Superman может развивать максимальную скорость в 12,66 метра в секунду. Также робот способен непрерывно перевозить до 16 кг груза и преодолевать более 30 км без полезной погрузки. Его скорость при движении составляет до 6 метров в секунду.
Во время демонстраций робот также нырял с платформ и передвигался по мелководью. Он имеет защиту корпуса по стандарту IP54.
Устройство весит 25 кг, а его максимальная полезная нагрузка составляет 180 кг.
Читайте также
В Unitree отмечают, что с начала разработки до первой демонстрации новой машины прошло чуть более трех месяцев. В то же время робот пока находится на этапе активной доработки, поэтому его характеристики могут изменяться.
Superman является экспериментальной разработкой. Его используют для испытания высокоскоростного движения, скачков, систем балансировки и новых приводов.
Компания пока не сообщала стоимость работы и не объявляла о планах его серийного производства.
По материалам:
Укрінформ
РоботыКитай
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems