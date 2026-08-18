Китай представил человекоподобного робота Superman (видео)
Китайская компания Unitree Robotics представила экспериментального робота-гуманоида Superman, который может прыгать на два метра с места. Во время демонстрации робот весом 25 кг выполнил скачок без разбега, хотя длина его ног составляет всего 85 сантиметров.
Разработчики заявляют, что по показателям вертикального прыжка и скорости спринта робот превосходит человеческие рекорды.
Что умеет робот Superman
Superman может развивать максимальную скорость в 12,66 метра в секунду. Также робот способен непрерывно перевозить до 16 кг груза и преодолевать более 30 км без полезной погрузки. Его скорость при движении составляет до 6 метров в секунду.
Во время демонстраций робот также нырял с платформ и передвигался по мелководью. Он имеет защиту корпуса по стандарту IP54.
Устройство весит 25 кг, а его максимальная полезная нагрузка составляет 180 кг.
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В Unitree отмечают, что с начала разработки до первой демонстрации новой машины прошло чуть более трех месяцев. В то же время робот пока находится на этапе активной доработки, поэтому его характеристики могут изменяться.
Superman является экспериментальной разработкой. Его используют для испытания высокоскоростного движения, скачков, систем балансировки и новых приводов.
Компания пока не сообщала стоимость работы и не объявляла о планах его серийного производства.
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