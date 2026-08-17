«Киевстар» и «Укртелеком» договорились о совместном использовании сетей Сегодня 16:34 — Технологии&Авто

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«Киевстар» и «Укртелеком» договорились о совместном использовании части телекоммуникационной инфраструктуры по модели Open Access. В рамках сотрудничества операторы будут использовать сети друг друга для предоставления услуг оптического Интернета.

Об этом Finance.ua сообщили в компании «Киевстар».

Проект предполагает, что:

«Киевстар» будет предоставлять услуги Домашнего Интернета через энергонезависимую GPON-сеть «Укртелекома»;

в то же время, «Укртелеком» будет использовать оптическую сеть «Киевстара» для предоставления услуг Оптического Интернета.

Где запустят сотрудничество

Первый этап проекта охватит Одесскую, Винницкую и Кировоградскую области. Он должен включать более миллиона жителей.

Компании планируют проверить на практике взаимодействие своих систем и работу технических интеграций. В дальнейшем сотрудничество планируется расширить на другие регионы Украины, о чем операторы сообщат дополнительно.

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При этом каждая компания будет сохранять отдельные отношения со своими абонентами. Операторы будут самостоятельно определять тарифы и коммерческие условия, отвечать за поддержку клиентов и расчеты.

Владелец сети будет отвечать за ее эксплуатацию и техническое обслуживание. Обмен информацией между компаниями будет ограничен техническими данными, необходимыми для доступа в сеть.

Украинский рынок десятилетиями развивался по модели, когда операторы и провайдеры строили собственные параллельные сети. Open Access — это возможность более эффективно использовать построенную инфраструктуру", — отметил CEO «Укртелекома» Юрий Курмаз.

По модели Open Access доступ к сетям предоставляется на прозрачных и недискриминационных условиях.

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