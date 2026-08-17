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«Киевстар» и «Укртелеком» договорились о совместном использовании сетей

Технологии&Авто
27
Интернет
Интернет
«Киевстар» и «Укртелеком» договорились о совместном использовании части телекоммуникационной инфраструктуры по модели Open Access. В рамках сотрудничества операторы будут использовать сети друг друга для предоставления услуг оптического Интернета.
Об этом Finance.ua сообщили в компании «Киевстар».
Проект предполагает, что:
  • «Киевстар» будет предоставлять услуги Домашнего Интернета через энергонезависимую GPON-сеть «Укртелекома»;
  • в то же время, «Укртелеком» будет использовать оптическую сеть «Киевстара» для предоставления услуг Оптического Интернета.

Где запустят сотрудничество

Первый этап проекта охватит Одесскую, Винницкую и Кировоградскую области. Он должен включать более миллиона жителей.
Компании планируют проверить на практике взаимодействие своих систем и работу технических интеграций. В дальнейшем сотрудничество планируется расширить на другие регионы Украины, о чем операторы сообщат дополнительно.
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При этом каждая компания будет сохранять отдельные отношения со своими абонентами. Операторы будут самостоятельно определять тарифы и коммерческие условия, отвечать за поддержку клиентов и расчеты.
Владелец сети будет отвечать за ее эксплуатацию и техническое обслуживание. Обмен информацией между компаниями будет ограничен техническими данными, необходимыми для доступа в сеть.
Украинский рынок десятилетиями развивался по модели, когда операторы и провайдеры строили собственные параллельные сети. Open Access — это возможность более эффективно использовать построенную инфраструктуру", — отметил CEO «Укртелекома» Юрий Курмаз.
По модели Open Access доступ к сетям предоставляется на прозрачных и недискриминационных условиях.
По материалам:
Finance.ua
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