Инсайдеры раскрыли характеристики и цены Xiaomi Poco F9 Pro и F9 Ultra 17.08.2026, 02:35 — Технологии&Авто

Инсайдеры раскрыли характеристики и цены Xiaomi Poco F9 Pro и F9 Ultra

Xiaomi готовится представить в Европе два новых смартфона Poco F9 Pro и Poco F9 Ultra. По данным утечки, обе модели станут европейскими версиями Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max и получат меньшие аккумуляторы. В то же время, характеристики остаются на уровне дорогих флагманских смартфонов.

Характеристики Poco F9 Pro и F9 Ultra

У обоих смартфонов будет металлическая плоская рамка и защита корпуса от пыли и воды по стандарту IP69. На задней панели разместят широкий блок с тремя камерами и логотипом Bose, что указывает на партнерство компаний в сфере звука. В старшей модели отдельный динамик для низких частот разместят непосредственно рядом с камерами.

Poco F9 Pro получит 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей, а F9 Ultra — 6,85-дюймовую панель. Обе модели будут поддерживать частоту обновления 185 Гц и пиковую яркость HDR до 4500 нит.

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Емкость аккумуляторов также отличается. Poco F9 Pro получит батарею емкостью 6330 мА·ч, тогда как F9 Ultra — 8050 мА·ч. Несмотря на уменьшение емкости по сравнению с китайскими версиями, показатели остаются достаточно высокими для современных смартфонов.

Обе модели будут работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, но будут отличаться конфигурациями памяти. Poco F9 Pro будет предложено с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Poco F9 Ultra получит 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Основная камера одинакова для обеих моделей. Она будет иметь сенсор на 200 Мп и объектив с диафрагмой f/1.7. Poco F9 Pro получит 8-Мп сверхширокоугольную камеру и 50-Мп телефотокамеру f/2.0 с 3-кратным оптическим приближением. В F9 Ultra установят 50-Мп сверхширокоугольную камеру и 50-Мп телефотокамеру f/3.0 с 5-кратным оптическим приближением.

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Цена

Согласно информации Winfuture, Poco F9 Pro будет стоить €799, а F9 Ultra — €999. Точную дату выхода Xiaomi пока не объявила.

Poco F9 Pro в конфигурации 12+256 ГБ памяти будет предложен в Европе за €799. Poco F9 Ultra получит (16+512 ГБ) будет продавать за €999.

Таким образом, разница между моделями составляет €200. За эти деньги покупатель старшей версии получает больше дисплей и аккумулятор, больше памяти и мощные дополнительные камеры.

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