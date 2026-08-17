Инсайдеры раскрыли характеристики и цены Xiaomi Poco F9 Pro и F9 Ultra

Xiaomi готовится представить в Европе два новых смартфона Poco F9 Pro и Poco F9 Ultra. По данным утечки, обе модели станут европейскими версиями Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max и получат меньшие аккумуляторы. В то же время, характеристики остаются на уровне дорогих флагманских смартфонов.
Характеристики Poco F9 Pro и F9 Ultra
У обоих смартфонов будет металлическая плоская рамка и защита корпуса от пыли и воды по стандарту IP69. На задней панели разместят широкий блок с тремя камерами и логотипом Bose, что указывает на партнерство компаний в сфере звука. В старшей модели отдельный динамик для низких частот разместят непосредственно рядом с камерами.
Poco F9 Pro получит 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей, а F9 Ultra — 6,85-дюймовую панель. Обе модели будут поддерживать частоту обновления 185 Гц и пиковую яркость HDR до 4500 нит.
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Емкость аккумуляторов также отличается. Poco F9 Pro получит батарею емкостью 6330 мА·ч, тогда как F9 Ultra — 8050 мА·ч. Несмотря на уменьшение емкости по сравнению с китайскими версиями, показатели остаются достаточно высокими для современных смартфонов.
Обе модели будут работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, но будут отличаться конфигурациями памяти. Poco F9 Pro будет предложено с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Poco F9 Ultra получит 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.
Основная камера одинакова для обеих моделей. Она будет иметь сенсор на 200 Мп и объектив с диафрагмой f/1.7. Poco F9 Pro получит 8-Мп сверхширокоугольную камеру и 50-Мп телефотокамеру f/2.0 с 3-кратным оптическим приближением. В F9 Ultra установят 50-Мп сверхширокоугольную камеру и 50-Мп телефотокамеру f/3.0 с 5-кратным оптическим приближением.