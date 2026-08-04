Xiaomi повысила цены на смартфоны в Китае Сегодня 02:42 — Технологии&Авто

Xiaomi 17 Pro Max

Компания Xiaomi со 2 августа повысила цены на ряд смартфонов в Китае. Изменения затронули как линейку Redmi, так и серию Xiaomi 17. Причиной стали рост расходов на компоненты, в том числе на память.

Об этом пишет NotebookCheck.

Какие смартфоны Xiaomi подорожали

Официальные цены на Redmi Turbo 5, Turbo 5 Max, K90, K90 Max, K90 Pro Max и K90 Ultra выросли на 300 юаней (около $42).

Теперь цены на смартфоны составляют:

Redmi Turbo 5 — 2599 юаней вместо 2299;

Redmi Turbo 5 Max — 2799 юаней вместо 2499;

Redmi K90 — 3099 юаней вместо 2799;

Redmi K90 Max — 3499 юаней вместо 3199;

Redmi K90 Pro Max — 4499 юаней вместо 4199;

Redmi K90 Ultra — 3299 юаней вместо 2999.

Изменения коснулись и флагманской серии Xiaomi 17. Базовая модель подорожала с 4499 до 4799 юаней, Xiaomi 17 Pro — с 4999 до 5399 юаней, а Xiaomi 17 Pro Max — с 5999 до 6499 юаней.

Наибольшее подорожание зафиксировали для Xiaomi 17 Pro Max — на 500 юаней (около $70).

Почему Xiaomi повысила цены

Повышение цен затронуло как смартфоны с процессорами Snapdragon, так и модели на базе MediaTek Dimensity.

Turbo 5, Turbo 5 Max и K90 Max используют чипы Dimensity, тогда как K90, K90 Ultra и K90 Pro Max — Snapdragon.

Все шесть моделей подорожали на 300 юаней. Это может свидетельствовать об общей проблеме с поставкой компонентов, а не об отдельных трудностях с продукцией Qualcomm.

Это уже второе повышение цен на Xiaomi в 2026 году. В апреле компания увеличила стоимость отдельных моделей, объяснив это резким ростом цен на память. Президент Redmi Лу Вэйбин тогда заявил, что цены на память с одинаковыми характеристиками выросли почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом, что прибавило около 1500 юаней к себестоимости конфигурации 12/512 ГБ. Он назвал нынешний период самым сложным для индустрии смартфонов в последнее десятилетие, особенно для бюджетного сегмента.

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