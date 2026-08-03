Когда водитель может не выполнять требования полицейского Сегодня 04:54 — Технологии&Авто

Украинский суд обратил внимание на важное для водителей обстоятельство: законность требований работника полиции напрямую связана с законностью самой остановки автомобиля.

Об этом сообщает «Дорожный адвокат».

В одном из дел суд признал правомерным отказ водителя пройти осмотр на состояние наркотического опьянения, поскольку правоохранители не доказали наличия законных оснований для остановки.

Инцидент произошел после того, как полицейские остановили автомобиль, хотя водитель по материалам дела не нарушал Правил дорожного движения. После проверки документов инспекторы предложили ему проехать в медицинское учреждение для осмотра наркотического опьянения. Водитель отказался, объяснив это незаконностью предыдущей остановки.

После этого правоохранители составили на мужчину протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП. Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере 17 000 грн и лишение права управления на один год. Однако при рассмотрении дела суд исследовал видеозаписи и установил, что полиция не задокументировала нарушения, которые в соответствии со ст. 35 Закона Украины «О Национальной полиции» могли быть основанием для остановки автомобиля.

В итоге суд пришел к выводу, что в отсутствие законных оснований для остановки водитель не был обязан выполнять дальнейшие требования полицейских в этой ситуации. Производство к нему закрыли, а водителя признали невиновным. Суд также сослался на соответствующую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 15 марта 2019 по делу № 686/11314/17.

В то же время, эта ситуация не означает, что водителям следует автоматически отказываться от требований полиции. В материале отмечается необходимость действовать осторожно: попросить назвать конкретную причину остановки, по возможности фиксировать общение на видео и оценивать обстоятельства конкретной ситуации. В случае составления протокола или возникновения спора целесообразно обратиться за юридической помощью.

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