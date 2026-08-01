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OpenAI существенно снизила цены на модели Luna и Terra

Технологии&Авто
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OpenAI обновила цены на GPT-5.6
OpenAI обновила цены на GPT-5.6
Компания OpenAI объявила, что снижает цены на GPT‑5.6 Luna на 80%, а цена использования другой модели ⁠GPT‑5.6 Terra — снижается на 20%.
Как уверяет компания, более низкие цены на Luna и Terra также учитываются в платных подписках при использовании Codex и ChatGPT Work.

Новые тарифы на API

Начиная с 30 июля, цена API составляет $2 за миллион входных токенов и $12 за миллион выходных токенов для Terra, а также $0,2 за миллион входных токенов и $1,20 за миллион исходящих токенов для Luna. При этом цены на модель Sol остаются постоянными.
«Цены на подписку ChatGPT и Codex и бюджеты квот остаются неизменными, тогда как использование Terra и Luna теперь потребляет меньше кредитов», — добавили в компании.

Кто имеет доступ к моделям

GPT‑5.6 Terra и Luna остаются доступными в ChatGPT Work, Codex и OpenAI API. В ChatGPT Work и Codex пользователи Free и Go могут получить доступ к Terra, тогда как пользователи Plus, Pro, Business и Enterprise могут выбрать Terra и Luna.
Среди других новшеств OpenAI — введение быстрого режима в API, в частности для GPT‑5.6 Sol. Быстрый режим готов обеспечить в 2,5 раза более высокую скорость обработки вдвое более высокую цену. Запросы с тегом «Приоритет» будут автоматически использовать быстрый режим.
По материалам:
dev.ua
OpenAIChatGPTЧат ботИИ
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