Suzuki представила обновленный кроссовер Brezza с турбодвигателем (фото) Сегодня 22:19 — Технологии&Авто

Maruti Suzuki Brezza

Индийское подразделение Maruti Suzuki официально представило обновленный субкомпактный внедорожник Brezza. Спустя четыре года после дебюта второго поколения модель получила плановый рестайлинг. Автомобиль отличается точечными изменениями в экстерьере, улучшенным комплектом систем безопасности и появлением нового турбированного силового агрегата.

Об этом пишет Carscoops.

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Главным техническим новшеством стало появление «мягкого» гибридного 1,0-литрового турбодвигателя Boosterjet.

Новый агрегат развивает мощность 110 л. с. и 170 Нм крутящего момента. Тяга передается на переднюю ось через новую шестиступенчатую механическую коробку передач.

Турбоверсия дополнила существующую линейку силовых установок, в которую также входят:

Атмосферный 1,5-литровый двигатель Dual Jet — «мягкий» гибрид мощностью 103 л.с. и 137 Нм крутящего момента, доступного с шестиступенчатой ​​механической или автоматической коробкой передач;

Двухтопливная версия S-CNG, получившая переработанный 55-литровый резервуар для сжатого природного газа под кузовом, а устаревшую пятиступенчатую МКПП заменили новой шестиступенчатой ​​трансмиссией.

Изменения дизайна

Снаружи обновленный внедорожник получил переделанный передний бампер с новыми боковыми воздухозаборниками и увеличенной алюминиевой накладкой.

Обновленный Maruti Suzuki Brezza

Решетка радиатора между фарами стала более выразительной, а по бокам кузова появились сдержанные металлические акценты.

Палитру цветов пополнили два новых оттенка: яркий оранжевый и блестящий бежевый.

Обновленный Maruti Suzuki Brezza

Для дополнительной персонализации покупателям предложено три пакета стилизации:

Turbo: придает красные акценты на кузове и фирменные эмблемы на задней стойке;

Terrascape: отличается коричневыми и серебристыми защитными деталями;

Metroscape: предлагает сдержанную отделку бамперов.

Интерьер, технологии и безопасность

Салон выполнен в темно-коричнево-черной цветовой гамме с обивкой из искусственной кожи, металлическими акцентами и глянцевыми черными деталями.

Салон Maruti Suzuki Brezza

Главным элементом мультимедийной системы стал увеличенный 10,1-дюймовый сенсорный экран, заменивший предыдущий 9-дюймовый дисплей.

Салон Maruti Suzuki Brezza

Топовые комплектации внедорожника оснащаются премиальной аудиосистемой Arkamys, вентилируемыми передними сиденьями, 64-цветной фоновой подсветкой, электрическим люком, воздухоочистителем и беспроводной зарядной станцией с функцией охлаждения.

Пакет систем активной безопасности также был расширен.

В него вошли система мониторинга слепых зон с функцией оповещения об изменении полосы движения, система предупреждения о перекрестном движении сзади, ассистент безопасного выезда и усовершенствованная система кругового обзора на 360 градусов.

Maruti Suzuki Brezza

Цены и рыночное позиционирование

Обновленный Maruti Suzuki Brezza остается эксклюзивной моделью для рынка Индии.

Базовая версия с новым 1,0-литровым турбодвигателем и механической коробкой передач оценена в 739 900 рупий (около 7 700 долларов США).

Стоимость максимально оснащенной модификации с атмосферным двигателем и автоматической трансмиссией достигает 1 370 000 рупий (ориентировочно $14 200).

Телеканал 24 По материалам:

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