Suzuki представила обновленный кроссовер Brezza с турбодвигателем (фото)

Индийское подразделение Maruti Suzuki официально представило обновленный субкомпактный внедорожник Brezza. Спустя четыре года после дебюта второго поколения модель получила плановый рестайлинг. Автомобиль отличается точечными изменениями в экстерьере, улучшенным комплектом систем безопасности и появлением нового турбированного силового агрегата.
Пакет систем активной безопасности также был расширен.
В него вошли система мониторинга слепых зон с функцией оповещения об изменении полосы движения, система предупреждения о перекрестном движении сзади, ассистент безопасного выезда и усовершенствованная система кругового обзора на 360 градусов.
Цены и рыночное позиционирование
Обновленный Maruti Suzuki Brezza остается эксклюзивной моделью для рынка Индии.
Базовая версия с новым 1,0-литровым турбодвигателем и механической коробкой передач оценена в 739 900 рупий (около 7 700 долларов США).
Стоимость максимально оснащенной модификации с атмосферным двигателем и автоматической трансмиссией достигает 1 370 000 рупий (ориентировочно $14 200).