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Suzuki представила обновленный кроссовер Brezza с турбодвигателем (фото)

Технологии&Авто
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Maruti Suzuki Brezza
Maruti Suzuki Brezza
Индийское подразделение Maruti Suzuki официально представило обновленный субкомпактный внедорожник Brezza. Спустя четыре года после дебюта второго поколения модель получила плановый рестайлинг. Автомобиль отличается точечными изменениями в экстерьере, улучшенным комплектом систем безопасности и появлением нового турбированного силового агрегата.
Об этом пишет Carscoops.
Главным техническим новшеством стало появление «мягкого» гибридного 1,0-литрового турбодвигателя Boosterjet.
Новый агрегат развивает мощность 110 л. с. и 170 Нм крутящего момента. Тяга передается на переднюю ось через новую шестиступенчатую механическую коробку передач.
Турбоверсия дополнила существующую линейку силовых установок, в которую также входят:
  • Атмосферный 1,5-литровый двигатель Dual Jet — «мягкий» гибрид мощностью 103 л.с. и 137 Нм крутящего момента, доступного с шестиступенчатой ​​механической или автоматической коробкой передач;
  • Двухтопливная версия S-CNG, получившая переработанный 55-литровый резервуар для сжатого природного газа под кузовом, а устаревшую пятиступенчатую МКПП заменили новой шестиступенчатой ​​трансмиссией.

Изменения дизайна

Снаружи обновленный внедорожник получил переделанный передний бампер с новыми боковыми воздухозаборниками и увеличенной алюминиевой накладкой.
Обновленный Maruti Suzuki Brezza
Обновленный Maruti Suzuki Brezza
Решетка радиатора между фарами стала более выразительной, а по бокам кузова появились сдержанные металлические акценты.
Палитру цветов пополнили два новых оттенка: яркий оранжевый и блестящий бежевый.
Обновленный Maruti Suzuki Brezza
Обновленный Maruti Suzuki Brezza
Для дополнительной персонализации покупателям предложено три пакета стилизации:
  • Turbo: придает красные акценты на кузове и фирменные эмблемы на задней стойке;
  • Terrascape: отличается коричневыми и серебристыми защитными деталями;
  • Metroscape: предлагает сдержанную отделку бамперов.

Интерьер, технологии и безопасность

Салон выполнен в темно-коричнево-черной цветовой гамме с обивкой из искусственной кожи, металлическими акцентами и глянцевыми черными деталями.
Салон Maruti Suzuki Brezza
Салон Maruti Suzuki Brezza
Главным элементом мультимедийной системы стал увеличенный 10,1-дюймовый сенсорный экран, заменивший предыдущий 9-дюймовый дисплей.
Салон Maruti Suzuki Brezza
Салон Maruti Suzuki Brezza
Топовые комплектации внедорожника оснащаются премиальной аудиосистемой Arkamys, вентилируемыми передними сиденьями, 64-цветной фоновой подсветкой, электрическим люком, воздухоочистителем и беспроводной зарядной станцией с функцией охлаждения.
Пакет систем активной безопасности также был расширен.
В него вошли система мониторинга слепых зон с функцией оповещения об изменении полосы движения, система предупреждения о перекрестном движении сзади, ассистент безопасного выезда и усовершенствованная система кругового обзора на 360 градусов.
Maruti Suzuki Brezza
Maruti Suzuki Brezza

Цены и рыночное позиционирование

Обновленный Maruti Suzuki Brezza остается эксклюзивной моделью для рынка Индии.
Базовая версия с новым 1,0-литровым турбодвигателем и механической коробкой передач оценена в 739 900 рупий (около 7 700 долларов США).
Стоимость максимально оснащенной модификации с атмосферным двигателем и автоматической трансмиссией достигает 1 370 000 рупий (ориентировочно $14 200).
По материалам:
Телеканал 24
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