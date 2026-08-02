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Land Rover прекратит производство самой доступной модели: что предложат вместо нее

Технологии&Авто
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Land Rover прекратит выпуск Discovery Sport к концу года
Land Rover прекратит выпуск Discovery Sport к концу года, Фото: Land Rover
Land Rover планирует снять с производства Discovery Sport. Новое поколение кроссовера не планируется, его место займет совершенно новая модель. Последние Discovery Sport планируют выпустить в декабре этого года. Кроссовер уже невозможно заказать в ряде стран ЕС, среди которых Испания, Германия и Франция.
Об этом сообщает британское издание Autocar.
Основная причина отказа от модели — ее возраст. Кроссовер Land Rover Discovery Sport презентовали еще в 2015 году, то есть он является одним из старейших в своем классе.
К тому же, авто уже не отвечает вступившим в силу 7 июля новым европейским стандартам безопасности GSR2.
В 2028 году дебютирует новый кроссовер Defender Sport
В 2028 году дебютирует новый кроссовер Defender Sport, Фото: Auto Express
Конечно, модель неоднократно обновлялась, однако спрос на нее снижается.
Если в 2015—2016 годах продавали по 120−125 тысяч Land Rover Discovery Sport, то в 2025 — в 10 раз меньше, даже несмотря на то, что это самая доступная модель Jaguar Land Rover.
За первую половину 2026 года было продано 5316 автомобилей.
Новый Discovery Sport не планируется и пока самой дешевой моделью концерна будет кроссовер Range Rover Evoque.
Впрочем, в следующем году дебютирует новый кроссовер Land Rover этого класса — компактный Defender Sport, который получит электрическую модификацию.
По материалам:
Фокус
Авто
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