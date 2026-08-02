Land Rover прекратит производство самой доступной модели: что предложат вместо нее Сегодня 23:09 — Технологии&Авто

Land Rover прекратит выпуск Discovery Sport к концу года, Фото: Land Rover

Land Rover планирует снять с производства Discovery Sport. Новое поколение кроссовера не планируется, его место займет совершенно новая модель. Последние Discovery Sport планируют выпустить в декабре этого года. Кроссовер уже невозможно заказать в ряде стран ЕС, среди которых Испания, Германия и Франция.

Об этом сообщает британское издание Autocar.

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Основная причина отказа от модели — ее возраст. Кроссовер Land Rover Discovery Sport презентовали еще в 2015 году, то есть он является одним из старейших в своем классе.

К тому же, авто уже не отвечает вступившим в силу 7 июля новым европейским стандартам безопасности GSR2.

В 2028 году дебютирует новый кроссовер Defender Sport, Фото: Auto Express

Конечно, модель неоднократно обновлялась, однако спрос на нее снижается.

Если в 2015—2016 годах продавали по 120−125 тысяч Land Rover Discovery Sport, то в 2025 — в 10 раз меньше, даже несмотря на то, что это самая доступная модель Jaguar Land Rover.

За первую половину 2026 года было продано 5316 автомобилей.

Новый Discovery Sport не планируется и пока самой дешевой моделью концерна будет кроссовер Range Rover Evoque.

Впрочем, в следующем году дебютирует новый кроссовер Land Rover этого класса — компактный Defender Sport, который получит электрическую модификацию.

Фокус По материалам:

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